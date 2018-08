Selain Pakai Sepatu Tanpa Kaus Kaki, Enam Kebiasaan Ini Dapat Memicu Penyakit

: Kebersihan yang buruk tidak hanya dapat meningkatkan risiko penyakit tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial dan profesional. Namun, tetap saja ada beberapa kesalahan yang tanpa disadari termasuk kebiasaan jorok.Berikut ini lima kesalahan umum yang membuat tingkat kebersihan menurun.Meskipun mempermudah pergerakan pergelangan kaki, kebiasaan ini termasuk jorok."Rata-rata kaki akan berkeringat setengah liter sehari; yang akan mengalir langsung ke sepatu tanpa diserap oleh kaus kaki," kata Emma Stevenson dari College of Podiatry, Inggris.Selain bau kaki, orang juga rentan mengalami lecet dan infeksi jamur jika tak mengenakan kaus kaki saat bersepatu. Stevenson juga merekomendasikan menempatkan kantong teh kering di sepatu semalaman untuk menyerap keringat yang tersisa.Sel-sel kulit mati dan bakteri bisa menumpuk pada sikat yang tidak dibersihkan. Selain merusak riasan, wajah juga menjadi lebih rentan terhadap jerawat, infeksi, dan lain-lain. Konsekuensi tersebut akan memburuk jika berbagi kuas make up dengan orang lain.Produk semacam itu dapat merusak saluran atau gendang telinga, meningkatkan risiko kehilangan pendengaran sementara atau permanen.Lalu bagaimana cara menghilangkan kotoran telinga? Biarkan saja. Dr Robert Shmerling dari Beth Israel Deaconess Medical Centre menjelaskan bahwa jumlah kotoran yang normal diperlukan untuk melembabkan dan mencegah kontaminan mencapai telinga bagian dalam.Kebanyakan orang hanya menyikat gigi saat membersihkan area mulut."Sebagian besar bakteri yang menyebabkan kerusakan gigi dan penyakit gusi hidup di daerah sulit terjangkau di antara gigi. Satu-satunya cara untuk secara fisik menghapus plak ini dari antara gigi adalah dengan benang," kata Edmund Hewlett dari University of California, Sekolah Kedokteran Gigi Los Angeles.Selain itu, menyikat lidah juga tak kalah penting untuk menghindari bau mulut karena bakteri yang masih hidup menghasilkan senyawa belerang.Keduanya selalu dikenakan tiap hari, karena itu perlu diganti secara teratur. Baiknya, handuk perlu diganti setelah tiga kali pemakaian sementara seprai sebaiknya seminggu sekali.(DEV)