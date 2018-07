Jenis Makanan Ini Dapat Memperlancar Sirkulasi Darah

(Beetroot kaya akan nitrat yang dikenal baik untuk meningkatkan sirkulasi darah. Foto: Monika Grabkowska/Unsplash.com)

Sirkulasi darah yang lancar dapat membawa oksigen mengalir ke beberapa bagian tubuh, membantu mengatur suhu tubuh dan melawan infeksi serta penyakit.Namun sebaliknya, peredaran darah yang tak lancar membuat Anda mengalami masalah kesehatan. Seperti kehilangan nafsu makan, masalah pencernaan, kesemutan, perubahan warna kulit, varises dan kuku yang rapuh.Peredaran darah tak lancar disebabkan oleh beberapa sebab, seperti merokok dan membuat karbon monoksida yang ada di dalamnya merusak lapisan sel dan plak berkembang di dinding arteri.Selain itu juga dipengaruhi oleh gaya hidup yang tak sehat, terlalu banyak mengonsumsi makanan cepat saji, tekanan darah tinggi atau rendah, juga kolesterol. Agar sirkulasi darah tetap lancar, Anda bisa mengonsumsi beberapa makanan berikut.Ikan air dingin seperti salmon dan mackerel kaya akan kandungan asam lemak omega-3. Asam lemak ini adalah jenis lemak sehat yang baik untuk jantung dan sistem sirkulasi. Selain itu, akan membantu mengurangi peradangan dan kekakuan trombosit dalam darah. Konsumsilah paling tidak dua atau tiga kali seminggu.Buah yang dikenal kaya vitamin C ini akan membawa darah dari arteri langsung ke sel. Vitamin C juga diperlukan untuk membentuk kolagen. Selain jeruk, Anda juga bisa mendapat asupan vitamin C dari lemon, paprika, nanas, brokoli dan stroberi.(Baca juga: Dark Chocolate Turunkan Risiko Aterosklerosis Kacang sangat baik untuk meningkatkan sirkulasi darah dan juga kaya akan magnesium dan L-arginine. Magnesium merupakan mineral penting yang membantu arteri rileks sehingga dapat mengembang dan berkontraksi. Sementara L-arginine dapat memproduksi oksida nitrat, yakni senyawa yang membantu arteri melebarTeh hijau bisa membantu memperlebar pembuluh darah sehingga bisa meningkatkan alirannya. Tak hanya itu, teh hijau juga mengandung antioksidan yang akan meningkatkan kesehatan Anda.Bawang putih dapat merangsang aliran darah dan mengandung sifat anti-inflamasi serta anti-mikroba yang menjaga proses pencernaan. Selain itu, bawang putih juga mengandung senyawa organosulful yang membantu tubuh untuk melawan infeksi dan membuang racun.Beetroot kaya akan nitrat yang dikenal baik untuk meningkatkan sirkulasi darah. Nitrat akan diubah menjadi oksida nitrat di dalam tubuh sehingga membantu arteri melebar.Cokelat hitam ini mengandung antioksidan yang dapat memperlancar sirkulasi dan aliran darah. Dark chocolate juga mengandung flavonoid yang dapat membantu tubuh menangkal radikal bebas dan mencegah peradangan.(TIN)