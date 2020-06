Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Bila Anda nervous dengan keadaan ini, sesungguhnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan dan dihindari.

1. Hal yang perlu dilakukan

Patuhi protokol

Adaptasi dengan keadaan baru

Pelajari diri

Saling mendukung satu sama lain

Welas asih kepada diri sendiri dan orang lain

(New normal adalah masa-masa yang tidak mudah. Jangan terlalu paksakan diri Anda. “Sadari kapan kita butuh istirahat fisik maupun mental,” ungkap Psikolog Klinis, Bianglala Andriadewi S.Psi., M.Psi., Psikolog. Foto: Pexels.com)

2. Sementara hal yang perlu dihindari adalah:



Panik berlebihan

Ragu meminta pertolongan

Merasa sendirian

Cepat atau lambat new normal atau kenormalan baru akan diterapkan di setiap tempat. Hal ini tentunya tidak begitu nyaman mengingat kita jadi perlu adaptasi lagi. Kita jadi harus tahu hal apa yang perlu atau dihindari agar tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri.Menurut Psikolog Klinis, Bianglala Andriadewi S.Psi., M.Psi., Psikolog dari Ibunda.id kecemasan sangat mungkin terjadi saat ini. Namun, bila kecemasan masuk new normal itu sudah mengambil alih keseharian Anda, barulah Anda perlu berkonsultasi pada profesional.“Cemas dan panik adalah reaksi yang wajar. Bisa dibilang cemas dan panik di awal proses new normal adalah normal reaction to abnormal situation, new-situation," katanya."Hanya saja, panik dan cemasnya itu masih dalam batas wajar, jika sudah terlalu lama hingga mengganggu produktivitas dan aktivitas sehari-hari maka perlu mencari pertolongan ke tenaga profesional,” katanya pada Medcom.id.Tingkatkan awareness atau kesadaran Anda. New normal adalah masa-masa yang tidak mudah. Jangan terlalu paksakan diri Anda. “Sadari kapan kita butuh istirahat fisik maupun mental,” ungkapnya.“Tetap mematuhi protokol keamanan dan kesehatan. Cuci tangan dan gunakan masker itu adalah habit yang baik tidak dalam kondisi pandemik sekalipun,” ujarnya.Banyak hal pasti tak sesuai dengan rencana saat new normal. Oleh karena itu, berikan ruang pada diri untuk beradaptasi dengan situasi tersebut. “Adaptasi dengan hal baru ketika bisnis/pekerjaan/goal/plan tidak berjalan sesuai rencana, cari cara baru,” ujarnya.Kenali diri Anda, apa yang menbuat Anda nyaman dalam keadaan yang tidak mudah seperti ini. “Cari cara untuk self-healing fisik maupun mental, tetap menjaga kesehatan fisik maupun mental,” ujarnya.New normal adalah situasi yang berlaku pada semua orang. Oleh karena itu, mereka juga kemungkinan merasakan kecemasan atau emosi negatif lainnya yang serupa dengan Anda rasakan. Dukunglah orang di sekitar Anda agar semua sama-sama bisa melewati ini semua.“Menyayangi diri sendiri dengan cara-cara yang sudah saya sebutkan di atas, dan tetap menjaga orang-orang di sekitar kita,” ungkapnya.Beradaptasi sudah mengambil banyak energi Anda dan panik berlebihan akan menambahnya. Tetaplah tenang menjalankan hari-hari. “Waspada harus, panik berlebihan jangan,” jelasnya.Jangan malu untuk merasa lemah dalam kondisi seperti ini. Mintalah bantuan agar beban itu tak Anda tanggung sendiri. “(Mintalah) pertolongan ke siapapun, tenaga medis ataupun ke keluarga/teman sendiri,” ungkapnya.Jangan merasa sendiri dan hadapi semua sendiri. Ketahuilah bahwa semua orang di sekitar Anda siap untuk memberi kenyamanan dan pertolongan. “Permasalahan ini adalah permasalahan bersama. Setiap harinya juga kita mengalami permasalahan dan tertuntut untuk terus beradaptasi dengan situasi baru, bedanya permasalahan covid-19 ini kita hadapi bersama,” paparnya.Itulah hal yang perlu Anda lakukan dan perlu Anda hindari saat memasuki situasi new normal. Jangan terlalu nervous atau gugup, percayalah bahwa kita bisa melewati ini semua.(TIN)