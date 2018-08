Manfaat Alpukat yang Jarang Diketahui

(Menurut Mia Syn, MS, RDN, ahli gizi diet terdaftar dan ahli nutrisi ternama mengatakan bahwa lemak baik yang terdapat dalam alpukat juga dapat membantu tubuh Anda mendapatkan nutrisi dari makanan sehat lainnya. Foto: Brooke Lark/Unsplash.com)

Salah satu keunggulan alpukat adalah kandungan lemak baik yang terdapat di dalamnya. Kandungan alpukat memberikan manfaat serta nutrisi yang baik untuk kulit dan rambut Anda. Dan mungkin terdapat beberapa manfaat lain dari alpukat yang belum banyak diketahui.Menurut Mia Syn, MS, RDN, ahli gizi diet terdaftar dan ahli nutrisi ternama mengatakan bahwa lemak baik yang terdapat dalam alpukat juga dapat membantu tubuh Anda mendapatkan nutrisi dari makanan sehat lainnya."Lemak sehat, seperti yang ada dalam buah alpukat, membantu meningkatkan penyerapan vitamin A, D, K, dan E yang larut dalam lemak," katanya kepada Elite Daily."Vitamin K penting untuk pembekuan darah, sementara vitamin E membantu melindungi sel, jaringan, dan organ dari kerusakan radikal bebas."(Baca juga: Amankah Makan Alpukat Saat Diet? Terlebih lagi, para ahli juga mengatakan nutrisi tertentu dalam alpukat dapat membantu menurunkan tingkat stres harian Anda. Alpukat kaya akan magnesium, dan menurut The New York Times, nutrisi itu dapat sangat bermanfaat bagi kesehatan mental Anda ketika Anda mengonsumsinya secara teratur."Kekurangan magnesium dikaitkan dengan tingkat stres, kecemasan, dan kurangnya tidur yang nyenyak di malam hari," ujar Dr Raj Dasgupta, seorang profesor pulmonary and sleep medicine di University of Southern California.Penelitian juga menunjukkan bahwa tekstur creamy dalam alpukat sangat baik untuk mencegah masalah pada mata. Dalam sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Investigative Ophthalmology & Visual Science, para peneliti menunjukkan bahwa beberapa karotenoid, atau pigmen yang ditemukan dalam alpukat dapat efektif dalam mencegah katarak.Ditambah lagi menurut University of Maryland Medical Center, serat yang terkandung dalam alpukat dapat membantu pencernaan Anda dan juga dapat mencegah sembelit.(TIN)