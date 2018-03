Kenapa Orang Cenderung Suka pada Lawan Jenis dengan Tipe Sama

: Apakah Anda selalu tertarik pada lawan jenis dengan tipe yang sama? Ternyata, ada penjelasan ilmiah terkait hal ini.University of California, Davis menganalisis karakteristik lebih dari 1.000 pasangan heteroseksual, kesamaan dari masa lalu seseorang bisa membentuk seseorang untuk memilih tipe yang sama. Dan hal yang sama berlaku juga untuk kedekatan dari segi agama, latar belakang pendidikan, dan kecerdasanPada dasarnya, penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Personality and Social Psychology, menemukan bahwa kita secara konsisten akan menemukan bahwa diri kita berkencan dengan pasangan dengan atribut dan karakteristik yang sama, karena ini adalah tipe orang yang mengelilingi kita di sekolah, tempat kerja, atau rumah.Adapun kesamaan fisik antara orang yang kita kencani, itu berkaitan dengan daya tarik kita sendiri. Tetapi dari beberapa orang yang ditemui, penulis penelitian percaya bahwa pemilihan pasangan sebagian besar bersifat acak, meskipun karakteristik keseluruhan seperti pendidikan dan latar belakang cenderung serupa.Salah satu penulis penelitian tersebut, Paul Eastwick, yang juga merupakan seorang profesor psikologi, mengatakan kepada Rewire, "Kencan online bisa menjadi salah satu cara agara seseorang memiliki lebih banyak pilihan atas orang-orang yang akan mereka temui."Lihat video:(DEV)