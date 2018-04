Perpustakaan di AS Sediakan Ruang Menangis

: Sebuah perpustakaan di salah satu universitas di Amerika Serikat memiliki ruangan khusus untuk menangis.Seorang warganet Jackie Larsen mengunggah sebuah foto bilik yang didedikasikan untuk menangis dalam media sosial Twitter.Ruangan yang disebut dengan Cry Closet tersebut terdapat di perpustakaan University of Utah dengan bentuk yang kecil dan berwarna putih dengan pajangan yang berisikan aturan saat menggunakannya.Terdapat tulisan ‘Tempat Yang Aman untuk Siswa yang Tertekan atau dikenal sebagai The Cry Closet’ di pintu bagian luar.Ada juga tulisan 'Ruang ini dimaksudkan untuk menyediakan tempat bagi siswa yang belajar untuk ujian akhir untuk beristirahat sejenak selama 10 menit.'Beberapa aturan yang tertulis dalam pajangan adalah mengetuk sebelum masuk, hanya bisa satu orang dalam ruangan, tidak boleh berada di dalam lebih dari 10 menit, dan matikan lampu dan pengatur waktu sebelum meninggalkan ruangan tersebut.Perpustakaan tersebut juga meminta mereka yang menggunakan bilik untuk mengunggah tentang The Cry Closet di media sosial dengan tagar #cryclosetuofu.Sejak diunggah, tweet Jackie telah mendapatkan 143 ribu retweet dan 400 ribu like.Jackie juga menunjukkan bagaimana isi bilik tersebut dimana ruangan gelap tersebut dilengkapi dengan bantal hitam dan mainan untuk dipeluk; dua benda yang membantu melepas stres karena terlalu banyak belajar.(DEV)