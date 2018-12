Kembalinya Smoky Eyes dan Permainan Warna, Jadi Tren Selama 2018

Selama 2018, tren kecantikan kian berkembang. Mulai dari hadirnya inovasi baru, hingga tren kecantikan pada tahun-tahun sebelumnya yang berhasil dikembangkan, kerap menjadi populer pada tahun ini.Ingin tahu apa saja tren kecantikan yang populer sepanjang 2018? Berikut ini adalah lima tren kecantikan tahun ini:Perawatan diri telah menjadi istilah dan praktik yang sedang tren pada 2018. Tak heran bahwa tampilan dewy atau lembab cukup menjadi tren pada tahun ini. Produk-produk make up untuk dewy make up biasanya memiliki efek yang memantulkan cahaya, memiliki formula dengan tekstur creamy, menutupi kemerahan, meratakan warna kulit dan memberikan kesan berkilau pada penggunanya.Salah satu pesohor yang menggunakan riasan ini adalah Meghan Markle yang menginspirasi banyak orang untuk menggunakan makeup dengan tampilan alami dan bercahaya.Riasan mata dengan tema smoky eyes berhasil 'comeback' pada tahun ini. Salah satunya adalah riasan wajah smoky eyes yang digunakan Deepika Padukone pada saat pernikahannya beberapa waktu lalu.Riasan smoky eyes memberikan kesan kuat, berani, dan sangat bagus pada kebanyakan orang. Penggunaan riasan mata dengan tema smoky eyes juga tidak lekang oleh waktu, berkelas, dan dapat meningkatkan tampilan Anda pada malam hari dalam sekejap.Glitter eyeshadow merupakan tren yang sudah lama dikenal, namun riasan denga tema glitter eyeshadow merupakan salah satu tren yang juga tidak lekang oleh waktu. Tidak selalu identik dengan red carpet, riasan dengan menggunakan glitter eyeshadow ini juga bisa digunakan saat menghadiri acara malam hari tanpa harus bersusah payah memaksimalkan tampilan Anda saat itu.Tidak hanya untuk generasi millenial, warna merah muda tidak diragukan lagi salah satu warna paling populer sepanjang 2018. Warna pink ini juga dapat secara alami menambahkan kesan feminim, menyenangkan, dan romantis pada wajah Anda. Ada banyak jenis blush on berwarna pink yang dijual di pasaran, mulai dari yang berbentuk bubuk sampai padat.Riasan wajah dengan tampilan akhir berwarna emas adalah salah satu cara terbaik untuk mempercantik tampilan pesta liburan Anda. Tren ini pertama kali terlihat dalam acara Met Gala 2018, di mana Gisele Bundchen, Priyanka Chopra, dan Selena Gomez memamerkan tren eyeshadow emas yang kemudian dilanjutkan dengan peluncuran beauty product dari Fenty Beauty by Rihanna.(FIR)