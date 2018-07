Enam Tips agar Si Kecil Mau Makan Sayur

(Perbanyak porsi sayur ketika anak sampai rumah sepulang sekolah, momen di mana mereka biasanya kelaparan. Foto: Courtesy of Thehealthsite)

Salah satu masalah yang kerap dihadapi orang tua adalah si kecil yang enggan makan sayuran. Orang tua harus memutar otak supaya makanan bergizi tersebut tetap masuk ke mulut anak.Berikut adalah beberapa tips agar anak mau mengonsumsi sayuran tanpa harus dipaksa, seperti dilansir Thehealthsite.Kebanyakan alasan si kecil tak mau makan sayuran adalah karena rasa yang pahit, seperti brokoli dan kale. Padahal, rasa pahit berasal dari nutrisi yang sehat. Cobalah menyingkirkan rasa pahit dengan mencampur makanan dengan mentega atau bumbu lain yang memiliki rasa berbeda.Perbanyak porsi sayur ketika anak sampai rumah sepulang sekolah, momen di mana mereka biasanya kelaparan. Saat itu, biasanya mereka tak pemilih dan menyantap semua makanan yang ada.(Baca juga: Tips Agar Anak Terbiasa Makan Sayur Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics menemukan bahwa mencampurkan sayuran dengan makanan berwarna atau bumbu lain membuat anak lebih menikmati makanan tersebut. Cobalah sajikan sayuran dengan tomat, wortel, atau makanan berwarna lain agar variasi makanan semakin bertambah.Sebuah studi dalam American Journal of Clinical Nutrition melaporkan bahwa anak berusia 3-5 tahun dua kali lipat lebih senang makan sayuran yang dihaluskan dibandingkan sayuran utuh.Ajaklah anak untuk menanam sayuran, dimulai dari menanam bibit hingga tumbuh besar dan bisa diambil. Proses penanaman tersebut akan membangun koneksi antara anak dengan sayuran, membuat mereka mulai melihat sayuran secara positif.Campuran sayurang dengan makanan lain akan membuat anak tak sadar. Misalnya, buatlah sup ayam dengan berbagai potongan sayur seperti wortel, kembang kol, bawang merah, dan seledri. Selain itu, selipkan potongan sayur pada makanan seperti pasta.(TIN)