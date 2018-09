Hubungan yang Baik dengan Ayah Bantu Anak Terhindar dari Kesepian

Menurut penelitian terbaru, ikatan antara ayah dan anak dapat berdampak positif bagi kehidupan seseorang, yang berkaitan dengan kesejahteraan emosional. Dalam studi yang dipublikasikan dalam Journal of Family Psychology, peneliti dari The Ohio State University, peneliti menganalisis hampir 700 keluarga dan melacak hubungan antara orang tua dengan anak mereka selama lima tahun.Para orang tua mengevaluasi hubungan dengan anak-anak mereka ketika anak-anak berada di tingkat satu sampai tingkat lima sekolah dasar.Anak-anak juga diminta untuk menilai tingkat kesepian mereka di setiap tahap. Hasilnya, anak-anak yang memiliki ikatan yang kuat dengan ayahnya mampu mengatasi perasaan kesepian dengan lebih baik, terutama selama tahun-tahun awal pertumbuhan mereka.Xin Feng, salah satu penulis studi dan profesor ilmu manusia di The Ohio State University mengatakan temuan tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh peran gender dan ekspektasi yang ada di dalamnya."Dalam kehidupan sosial masyarakat, para ibu lebih cenderung memiliki tanggung jawab terhadap kebutuhan sehari-hari dan kestabilan bagi anak, yang berarti peran ayah sangat minim, padahal bisa memberi efek yang luar biasa," ujar Xin Feng seperti dilansir Science Daily.Studi yang diterbitkan dalam Journal of Family Psychology menemukan bahwa ayah dengan memiliki hubungan positif dengan anak perempuannya memiliki tingkat stres yang lebih rendah.Lihat video:(DEV)