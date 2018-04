Dulux Ambiance Hadirkan Inspirasi Cerminan Kepribadian Wanita Indonesia

(AkzoNobel, perusahaan cat dan pelapis global terkemuka, serta produsen merek cat dinding dekoratif terkemuka, Dulux, pada Senin, 16 April 2018 lalu mempersembahkan inspirasi Dulux Ambiance™. Foto: Dok. Dulux)

AkzoNobel, perusahaan cat dan pelapis global terkemuka, serta produsen merek cat dinding dekoratif terkemuka, Dulux, pada Senin, 16 April 2018 lalu mempersembahkan inspirasi Dulux Ambiance™.Sebuah personalisasi warna dan efek tekstur di Fashion Nation 2018 melalui serangkaian kegiatan antara lain pop-up booth Dulux Ambiance™ yang didesain oleh Yuni Jie, serta peragaan busana bersama Diana Putri, Barli Asmara dan Le Ciel.Dalam semangat Hari Kartini para desainer ternama tersebut menampilkan kekuatan wanita melalui balutan keindahan mode, dekorasi dan personalisasi, yang terinspirasi dari inovasi Dulux Ambiance™ Special Effect.Jun de Dios, Presiden Direktur PT ICI Paints Indonesia (AkzoNobel Decorative Paints Indonesia) menyampaikan, “AkzoNobel antusias dengan hadirnya inspirasi Dulux Ambiance™ Special Effect untuk pertama kalinya di Fashion Nation 2018. Berkolaborasi dengan desainer mode – Diana Putri dan Barli Asmara, desainer aksesoris Le Ciel Design serta desainer interior Yuni Jie, Dulux mewujudkan rangkaian Dulux Ambiance™ Special Effects ke dalam berbagai karya seni seperti rancangan busana dan aksesoris fesyen serta sebuah pop-up booth.“Sama halnya dalam bereksplorasi di bidang interior, pilihan fesyen atau gaya dalam berbusana adalah hal yang menyenangkan, dan bebas bagi setiap orang untuk berimajinasi, bereksplorasi, dan bereksperimen setiap saat," ucap Jun de Dios."Kolaborasi Dulux dengan para desainer merupakan cara yang istimewa dalam menyampaikan dan menyoroti tren, baik di konsep interior maupun mode. Di minggu perayaan Hari Kartini, kami mendedikasikan koleksi Dulux Ambiance™ bagi para wanita Indonesia agar dapat mengekspresikan aspirasi pribadinya dengan memperbarui tampilannya baik melalui inspirasi interior rumah maupun fashion statement untuk meraih tujuan dalam hidupnya. Inisiatif ini adalah persembahan untuk seluruh wanita Indonesia”, lanjut Jun de Dios.Berkolaborasi untuk yang kedua kalinya dengan The FPeople, Dulux Ambiance™ menyelenggarakan rangkaian kegiatan termasuk adanya pop-up booth yang terletak di lantai dasar Senayan City, dari tanggal 11-22 April 2018. Bergaya ala galeri, pop-up booth Dulux Ambiance™ akan menghadirkan sharing session bersama para pakar antara lain:• Yuni Jie dengan tema 'Personalized Your Space'• Rio Motret dengan 'Personalized Your OOTD Moment'• Dave Hendrik membawa inspirasi 'Personalized Your Style'• Barli Asmara 'Create Your Own Fashion Statement'• Rachel Octavia mengenai 'Crafty Ambiance'Di hari yang sama juga Dulux Ambiance™ mempersembahkan peragaan busana bersama Diana Putri dan Barli Asmara serta Le Ciel Design sebagai desainer aksesoris.Diana Putri sebagai desainer Diana Couture, yang baru kembali membawa nama Indonesia di Los Angeles Fashion Week, hadir di peragaan busana Dulux Ambiance™ dengan membawa 12 koleksi terbaru rancangannya."Saya merasa bangga dapat berpartisipasi dalam acara ini, yang merupakan kali kedua saya bekerjasama dengan Dulux. Yang berbeda di tahun ini saya semakin mengasah kreativitas saya dalam mewujudkan konsep warna Dulux Ambiance™ melalui rancangan busana bertema ‘Your Majesty’ dengan siluet feminim bertekstur geometrikal yang didedikasikan bagi para wanita Indonesia," aku Diana Putri."Inovasi warna dengan efek khusus dari Dulux AmbianceTM terus menginspirasi saya dalam memberikan sentuhan khusus yang indah dan istimewa dalam setiap rancangan saya yang diadaptasi dari rangkaian efek khusus Linen, Velvet, Marble, Metallic dan ColourMotion.”Sementara itu desainer ternama Indonesia, Barli Asmara, yang menghadirkan 10 koleksi dalam tema rancangan ‘Monarque Metallique’ menjelaskan, “Perpaduan warna, tekstur dan tren adalah salah satu kunci utama bagi para penggemar mode. Saya terinspirasi oleh kekuatan warna yang terdapat dalam Dulux Ambiance™.""Setiap warnanya memiliki keunikan khusus yang dapat direalisasikan melalui bahan yang saya gunakan dan rancangan yang saya buat. Ini adalah pengalaman yang luar biasa dalam mengaplikasikan elemen warna dan efek khusus Dulux Ambiance™ ke era monarki ditambah dengan penggunaan detail manik-manik yang melengkapi kemewahan dari bahan tule dan renda yang menciptakan efek dramatis dan glamor.”Inspirasi efek warna dan tektur pun terlihat jelas di pop-up-booth Dulux Ambiance™ yang dirancang oleh desainer interior kebanggaan Indonesia, Yuni Jie.Instalasi ini menampilkan permainan warna dan efek yang tampil dinamis dari Dulux Ambiance™ Special Effect dan dapat dilihat oleh pecinta fesyen serta pengunjung Senayan City.“Di pop-up-booth Dulux Ambiance™, saya mengangkat konsep Imaginary Color Lab yang menghadirkan permainan efek warna dan tekstur pada art gallery space dengan memberikan kesempatan untuk mewujudkan kepribadian kita. Karena setiap desain interior itu merupakan ungkapan kepribadian dan sangat dipengaruhi oleh preferensi pribadi, melalui koleksi Dulux Ambiance™ Special Effect, setiap pribadi mampu mengekspresikan kepribadiannya,” ujar Yuni Jie.Jun de Dios menambahkan, “Di AkzoNobel, kami selalu memastikan bahwa kami berada satu langkah lebih maju dari kebutuhan para pelanggan kami. Berdasarkan riset yang dilakukan oleh AkzoNobel, gaya hidup dari masyarakat Indonesia saat ini menyukai hunian yang dapat mengekspresikan kepribadian dari pemiliknya.""Melalui rangkaian Dulux Ambiance™ Special Effect, kami menyediakan pilihan warna dengan efek khusus kepada pemilik rumah sehingga mereka dapat merefleksikan kepribadian dan karakter mereka masing-masing pada hunian idamannya.”