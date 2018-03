Pose Ekspansif pada Foto Profil Tingkatkan Peluang dalam Aplikasi Kencan

(Daya tarik awal sering ditentukan oleh keputusan cepat setelah interaksi singkat atau melihat foto. Foto: Haley Phelps/Unsplash.com)

Sebuah penelitian menemukan pose seperti apa yang menarik perhatian di dunia maya, terutama pada aplikasi kencan.Para peneliti dari Princeton University di New Jersey juga menemukan bahwa orang lebih sukses dalam percintaan via dunia maya jika berpose ekspansif di foto, seperti lengan mereka menghadap ke luar dan bukan dilipat atau kaki terpisah daripada disilangkan.Penelitian yang dipublikasikan di jurnal Prosiding National Academy of Sciences di Amerika Serikat tersebut mengklaim bahwa postur tertentu menunjukkan ciri-ciri seperti keterbukaan dan dominasi, yang biasanya dianggap menarik."Kami telah melihatnya di dalam dunia hewan, bahwa mengambil ruang ekstra dan memaksimalkan kehadiran di dalam ruang fisik dapat digunakan sebagai sinyal untuk menarik pasangan," jelas peneliti utama Dr Tanya Vacharkulksemsuk."Dengan menerapkan dominasi, mereka mencoba memberi isyarat kepada beberapa pasangan potensial." "Saya dapat melakukan banyak hal, saya memiliki ruang dalam hierarki ini, saya mendapatkan akses ke sumber."Dalam percobaan tersebut, para peneliti menciptakan dua profil aplikasi kencan yang berbeda untuk orang yang sama, yang salah satunya digawangi oleh citra orang tersebut yang menerapkan sikap membungkuk sementara yang lainnya menampilkannya dalam posisi yang ekspansif. Mereka menyimpulkan, profil terakhir hampir dua kali lebih mungkin berhasil.Para peneliti juga menguji teori mereka dalam kehidupan nyata pada acara kencan singkat. Setelah menganalisis rekaman video dari acara tersebut, mereka menemukan bahwa lajang juga memiliki peluang ganda untuk dipilih jika memasang pose ekspansif."Temuan ini menunjukkan bahwa dalam konteks berpacaran zaman modern, di mana daya tarik awal sering ditentukan oleh keputusan cepat setelah interaksi singkat atau melihat foto, tampilan postur yang luas meningkatkan kemungkinan seseorang dari kesuksesan romantis di awal," tulis para penulis.Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tampilan dominasi nonverbal meningkatkan kesempatan seseorang untuk dipilih sebagai calon pasangan. "Ekspansifitas membuat kandidat kencan tampak lebih dominan."(TIN)