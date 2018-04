Berteman dengan Mantan Kekasih Bikin Anda Gagal Move On?

: Perkara move on setelah putus cinta bukanlah hal yang mudah. Beberapa orang bahkan butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa melupakan kenangan bersama mantan kekasih.Itu sebabnya, memantapkan hati untuk segera move on harus dilakukan agar tidak terlanjur terjebak dalam kesedihan yang panjang.Namun, jangan hanya sekadar niat, pastikan Anda juga mengindari hal-hal yang bisa mengingatkan Anda pada sang mantan, seperti dilansir dari eHarmony ini.Beberapa pakar hubungan mengatakan bahwa tetap berteman dengan mantan adalah ide yang buruk. Apalagi, jika diam-diam Anda menyimpan harapan untuk bisa kembali bersama, maka Anda hanya menyiapkan diri untuk lebih banyak terluka.Mungkin ada baiknya Anda menghindari mantan untuk beberapa waktu hingga Anda benar-benar pulih. Anda bisa memulai dengan menghapus nomor ponselnya, memblokir media sosial, atau menjauhkan apapun yang bisa mengingatkan Anda pada si dia.Jangan pernah merasa malu untuk bersedih karena itu adalah hal yang wajar. Menganggap semua baik-baik saja sama artinya dengan menimbun bom waktu yang bisa meledak kapan pun. Hadapi saja kesedihan dan menangislah jika Anda memang ingin menangis.Sebuah studi menemukan beberapa manfaat dari menangis, antara lain membantu melepaskan stres dan tekanan, hingga membuang racun dalam tubuh.Saat putus, mungkin Anda merasa tidak akan pernah bertemu dengan orang yang istimewa lagi. Namun, pahamilah bahwa ini hanya masalah waktu. Beri diri Anda waktu untuk benar-benar pulih, dan ketika Anda sudah siap, mulailah mencari cinta yang baru.Era digital memungkinkan Anda untuk lebih mudah terhubung dengan siapa saja melalui media sosial. Namun, jangan manfaatkan hal ini untuk mencari tahu bagaimana kehidupan mantan setelah putus dengan Anda.Menjaga martabat pascaputus cinta menjadi hal yang penting agar Anda bisa cepat move on. Sebelum meminta mantan kembali, pertimbangkan kemungkinan penolakan yang bisa membuat Anda semakin terpuruk. Selain itu, coba pikir lagi apa yang membuat hubungan Anda kandas.Mungkin kesedihan benar-benar sulit Anda hilangkan saat ini, tetapi itu lebih baik daripada berada dalam hubungan yang tidak sehat.Lihat video:(DEV)