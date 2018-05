Studi: Mendengar Kata Pertama dari Anak, Momen Terbahagia dalam Hidup

Mendengar kata pertama yang keluar dari mulut buah hati merupakan momen terbaik bagi seseorang dalam hidupnya, demikian menurut sebuah studi.Sebuah jajak pendapat dari 2.000 orang dewasa menganggap momen tersebut adalah kenangan keluarga yang paling menghangatkan hati, mengalahkan menikah.Selain itu, memiliki anak juga masuk dalam tiga besar momen terbaik dalam hidup, dengan presentase 46 persen.Beberapa hal bahagia yang tak bisa dilupakan lainnya adalah jatuh cinta pertama kali, mendapat gaji pertama, dan mendengar tangisan pertama si kecil.Studi yang dilakukan oleh pelayanan kesehatan pendengaran Hidden Hearing juga menunjukkan bahwa mendapatkan pekerjaan pertama, mendengar seseorang berkata 'saya juga mencintaimu' dan membeli rumah pertama juga merupakan kejadian-kejadian penting dalam hidup."Ada banyak momen ajaib dalam hidup dimana pendengaran berperan penting, seperti mendengar tangisan anak pertama saya atau saat menonton konser pertama kali," tukas Jennie Bond selaku koresponden dan duta Campaign for Better Hearing.Namun, urutan momen terbahagia pada pria dan wanita tak sama. Pada wanita, memiliki bayi menduduki peringkat pertama sementara pada pria adalah menikah.Satu dari lima pria bahkan menyebebutkan bahwa kemenangan tim sepak bola favorit sebagai momen terbahagia teratas, sebelum mendengar kata 'ya' ketika melamar pasangan.Penelitian yang dilakukan oleh OnePoll tersebut menemukan bahwa delapan dari 10 warga Inggris percaya bahwa pendengaran adalah salah satu indera kunci dalam menikmati momen-momen hidup yang paling berharga.(ELG)