Tips Menonjolkan Kelebihan Wajah dengan Highlighter

Penggunaan highlighter untuk mempercantik wajah perlahan mulai menarik perhatian dalam beberapa tahun terakhir.Make Up Artis Ryan Ogilvy mengungkapkan bahwa highlighter berguna untuk menonjolkan fitur-fitur pada wajah."Guna highlighter terutama untuk membuat pipi lebih tirus dan terlihat lebih tinggi," ujar dalam peluncuran 10 Kosa Isyarat Kecantikan L'Oreal Indonesia di Jakarta, Selasa, 24 Juli 2018.Untuk pemakaian, highlighter digunakan di atas tulang pipi, yaitu di atas blush on, untuk memberi kesan gradasi yang lebih cantik. Selain itu, highlighter juga bisa diaplikasikan pada tulang pipi, batang hidung, pangkal alis, dagu dan di atas bibir."Penggunaan di atas bibir untuk memberi kesan bibir penuh."Dalam pengaplikasian, Ryan menyarankan penggunakan kuas kipas yang sifatnya tipis pada highlighter bubuk. Kuas tebal tak disarankan karena membuat make up tersebut menjadi terlalu tebal.Sementara, untuk jenis cairan, Official Make up Maybelline tersebut menyarankan untuk menggunakan jari untuk meratakannya ke wajah."Jangan menggunakan spons karena malah membuat kesan shiny jadi hilang," tambahnya.Lihat video:(DEV)