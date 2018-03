Dinilai Sukses, BeautyFest Asia Digelar Lagi Tahun Depan

Rangkaian acara BeautyFest Asia 2018 by Popbela.com telah berakhir. Namun atmosfer event yang berlangsung selama tiga hari itu masih terasa.Founder dan Chief Operating Officer IDN Media, William Utomo menjelaskan antusiasme pengunjung sudah dapat dirasakan sejak hari pertama. Bahkan saat penjualan tiket dibuka kali pertamanya, IDN menargetkan enam ribu lembar terjual."Namun tidak disangka antusiasme masyarakat sangat besar menjelang BeautyFest Asia diselenggarakan. Kami berhasil menjual sekitar 9.360 tiket secara keseluruhan. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu terselenggaranya event ini. Tanpa mereka, BeautyFest Asia tidak akan bisa berjalan dengan baik seperti saat ini," ucap William dalam keterangan tertulis.Sejak hari pertama diselenggarakannya BeautyFest Asia yakni 16 Maret hingga hari terakhir, antrean penfunjung selalu memadati area Ciputra Artpreneur, Jakarta sejak pukul 11.00 WIB. Mereka nampak memasuki area exhibition yang dipadati oleh berbagai booth beauty products dengan discount khusus, sambil menunggu rangkaian acara yang dimulai pukul 13.00 WIB."Pengunjung dapat bertemu bersama idola mereka di area mini stage yang terletak ditengah area exhibition, dan juga dapat berfoto dan berbincang bersama idola mereka di meet and greet area yang berada di lantai 13 Ciputra Artpreneur. Selain itu mereka juga dapat mencoba berbagai produk baru serta melakukan make over, hair styling oleh masing-masing brand, dan belajar merias wajah bersama idola mereka di beauty class," jelas William.Kemeriahan acara tak hanya sampai situ saja, pada penghujung hari kedua, BeautyFest Asia 2018 by Popbela.com menggelar Beauty Award yang dibuka oleh Menteri Perindustrian Airlangga Hartato. Beauty Award tahun ini dihadiri oleh lebih dari 700 orang yang dimeriahkan pula oleh penampilan dari RAN dan Gigi Art of Dance, serta penyerahan penghargaan kepada para pelaku yang bergerak di industri kecantikan sebagai bentuk apresiasi terhadap keberhasilan industri kecantikan di Indonesia. Acara ini juga mendapat sambutan baik dari pemerintah. Terbukti dengan hadirnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.Berbagai respons postif masyarakat atas terselenggaranya BeautyFest Asia menutup perhelatan ini dengan resmi. BeautyFest Asia by Popbela.com direncanakan akan kembali digelar tahun depan, khusus diperuntukkan bagi perempuan Indonesia, tentunya dengan paparan acara yang lebih menarik lagi."Melihat feedback positif dari masyarakat, kami berencana untuk kembali menggelar acara BeautyFest Asia tahun depan. Tentunya dengan tema berbeda, topik yang lebih menarik, dan kejutan lainnya. Sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada para beauty enthusiast Indonesia, terima kasih telah menjadi bagian dari BeautyFest Asia. Mari sama-sama kita kembangkan potensi di industri kecantikan, saling bertukar pengetahuan dan berinovasi untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif Indonesia," kata William.(ROS)