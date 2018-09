Sering Dipandang Sebelah Mata, Pribadi Introvert Punya Empat Kelebihan Ini

: Pribadi introvert seringkali dipandang sebelah mata, dianggap sebagai orang yang tidak suka bergaul atau anti sosial, tidak ramah, pemalu, atau seseorang yang kesepian.Padahal, hal itu tidak benar. Pribadi introvert kebanyakan juga suka bergaul, hanya saja setelahnya mereka butuh jeda untuk mengisi kembali energi.Meski seringkali dipandang sebelah mata, pribadi introvert punya kelebihan-kelebihan ini.Beth Buelow, penulis buku The Introvert Entrepreneur: Amplify Your Strengths and Create Success on Your Own Terms menjelaskan bahwa secara alami seorang introvert memiliki kemampuan yang baik dalam mendengarkan pendapat orang lain."Introvert cenderung menjadi teman atau kolega yang dapat Anda Andalkan untuk berbagi ketika sedang kesal atau memiliki kabar baik untuk dibagikan," katanya.Introvert biasanya lebih nyaman untuk menjadi pendengar daripada berbicara, biasanya mereka akan memilih kata-kata yang tepat sebelum mengungkapkan pemikirannya."Introvert hanya berbicara jika ada sesuatu yang akan dikatakan, jadi ada kemungkinan bahwa introvert tidak sering menyakiti hati orang lain," tambahnya.Menurut Buelow, selain pendengar yang baik, introvert juga memiliki kecakapan dalam bidang observasi dan berpikir kritis. Introvert juga sangat jeli membaca situasi dan membaca bahasa tubuh lawan bicara.Lingkaran pertemanan orang dengan kepribadian introvert memang tak seluas ekstrovert, tetapi biasanya mereka punya persahabatan yang intim dan bisa dipercaya. Itu tak lepas dari kelebihan mereka dalam membaca kepribadian lawan bicara sebelum mengkategorikan seseorang sebagai sahabat atau sekadar teman.Lihat video:(DEV)