Cara Ampuh agar Si Kecil Mau Makan Sehat

Membiasakan anak mengonsumsi makanan sehat memang harus dilakukan sejak dini. Namun, tak jarang upaya tersebut dilakukan atas dasar paksaan.Bagi Anda yang menerapkan cara tersebut sangat disarankan agar segera menghentikanya sebab upaya tersebut tidak akan berhasil.Menurut sebuah penelitian, para orang tua harus mengajarkan kebiasaan makan yang baik dengan cara santai, tanpa paksaan. Karena tekanan yang diberikan tidak akan berdampak apa-apa terhadap pola makan sehat yang diberikan."Tekanan orang tua tidak memiliki efek, baik atau buruk, pada makan atau berat badan yang sulit dalam populasi ini," kata penulis studi Dr Julie Lumeng saat dikutip dari CNN.Hal senada disampaikan oleh beberapa ahli lainya, seperi yang disampaikan oleh Ellyn Satter, penulis "Child of Mine: Feeding with Love and Good Sense." Menurutnya, pemahaman tersebut harus menjadi pedoman bagi orang tua menuntun anaknya mengonsumsi makanan sehat."Ini bukan hal baru bahwa orang tua tidak boleh menekan anak pemilih makanan," kata Satter.Mengapa orang tua menggunakan taktik yang keras berkenaan dengan makanan? Mungkin hal itu disebabkan karena rasa tanggung jawab dan pengasuhan orang tua."Dan dalam pengalaman saya, itu sering terjadi karena mereka takut dan khawatir tentang kesehatan gizi anak mereka," kata spesialis makan anak Melanie Potock, penulis "Adventures in Veggieland."(Baca juga: Tips Agar Si Kecil Mau Makan Sehat Lalu bagaimana cara yang benar agar anak terbiasa dan menikmati makanan sehat? Beth Saltz, seorang koki di Los Angeles dan ahli diet menyarankan orang tua membuat makan menjadi menyenangkan dan bertekanan rendah."Duduk bersama sebagai sebuah keluarga, apapun bentuk keluarga Anda. Matikan layar. Masak. Saya suka mendorong strategi positif seperti ini untuk memberi makan balita, bukannya strategi negatif seperti menekan," kata Saltz.Selain itu, orang tua juga bisa mengajak anak-anak mengunjungi sentra produksi bahan makanan, contoh ke kebun kacang atau menanam tanaman tersebut di pekarangan rumah. Hal itu perlu dilakukan untuk menumbuhkan ketertarikan anak-anak terhadap makanan tersebut.Selain itu, Dr Tanya Altmann, penulis "What to Feed Your Baby" menyarankan orang tua juga mulai memberikan makanan padat saat anak masih balita. Hal itu berujuan agar bayi mulai memelajari preferensi rasa sejak usia sangat dini, sehingga menawarkan berbagai selera, tekstur, dan bahkan suhu makanan."Pilih makanan pertama yang sehat seperti alpukat bubur, yogurt utuh organik, sayuran hijau bubur. Biarkan bayi Anda bersandar dan buka mulut ketika dia ingin makan. Jangan memaksakan makan atau bermain permainan pesawat - itu tidak membantu menyelesaikan permasalahan anak yang sulit makan sehat," kata Altmann.(TIN)