'Berkumpul' Karya Hendry Hamim jadi Pemenang Foto Terbaik MURI 2018

Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) mengumumkan pemenang Lomba Foto MURI 2018. Kompetisi yang bertemakan kegiatan atau peristiwa yang berkaitan dengan Rekor MURI 2018 ini melibatkan 91 peserta di seluruh Indonesia.Sejak dibuka pada 1 April hingga ditutupnya pendaftaran pada 16 Desember 2018, ratusan foto telah mejeng di Balairung Jaya Suprana School of Performing Arts, Mall of Indonesia.Dari 91 peserta yang lolos seleksi tahap awal ada peningkatan jumlah dibandingkan tahun lalu yang hanya diikuti oleh 52 partisipan. Tak hanya itu, ada juga peserta yang tak ikut pada tahun lalu, turut serta pada kompetisi tahun ini."Yang jelas secara kuantitas peserta meningkat, dan secara kualitas 'sukma' dari MURI ini terbuka pada tahun ini," ucap pendiri dan Ketua Umum MURI, Jaya Suprana.Dari ratusan foto yang terpampang, hanya ada tiga pemenang yang keluar sebagai juara. Tak tanggung-tanggung, ketiga pemenang tersebut dipilih langsung oleh legenda fotografi Indonesia Darwis Triadi, Fotografer Kompas Arbain Rambey, serta Jaya Suprana."Dari tema kan jelas ya kalau yang kita cari adalah tidak umum dan kaitannya dengan kapasitas jumlah yang melebihi dari hal yang bisa kita lihat seperti itu. Kalau mencari visual yang tepat itu kan banyak yang mesti kita lihat juga dari teknik dan juga yang non-teknis," ucap Darwis Triadi.(Baca juga: 1.270 Siswa SD Pecahkan Rekor MURI Mewarnai Payung Dari ketiga pemenang yang telah diumumkan, juara 1 jatuh kepada Hendry Hamim dengan judul 'Berkumpul'. Foto ini menceritakan aktivitas sebuah pasar apung yang berlokasi di Banjarmasin, Kalimantan. Foto diambil saat Rekor 'Konfigurasi Perahu Jukung Pasar Terbanyak'.Kompetisi foto yang berhadiah total Rp25 juta ini juga akan memberi apresiasi kepada 20 karya terpilih untuk dipajang foto mereka di Mall of Indonesia pada Januari 2019. Selain itu pada Februari 2019, karya-karya terpilih tersebut juga akan mejeng di Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta.-Juara 1 diraih oleh Hendry Hamim dengan karya foto berjudul "Berkumpul" atas Rekor "Konfigurasi Perahu Jukung Pasar Terbanyak". Lokasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan.-Juara 2 diraih oleh Galuh Azhar Wicaksana dengan karya foto berjudul "Hudoq Cross Border" atas Rekor "Pagelaran Hudoq oleh Penari Terbanyak". Lokasi Mahakam Ulu, Kalimantan Timur.-Juara 3 diraih oleh Choirul Anwar dengan karya foto berjudul "Leak Lost in City" atas Rekor Karnaval Budaya secara Seri di Lokasi dan Peserta Terbanyak.(TIN)