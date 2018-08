Bahaya Tersembunyi di Taman Bermain Anak

(Menurut Children's Safety Network, ada lebih dari 75 persen cedera yang terjadi pada anak-anak berkaitan dengan tempat bermain. Foto: Scott Webb/Unsplash.com)

Mengajak anak-anak pergi ke taman bermain tentu akan membuat mereka senang. Namun sebagai orang tua, Anda tetap perlu waspada ketika anak-anak sedang berada di taman bermain.Meskipun saat ini, keamanan di taman bermain sudah pasti lebih baik dengan perkembangan zaman. Namun tetap saja, bahaya yang mungkin timbul ketika anak-anak berada di taman bermain tetap saja ada.Dikutip dari Romper, berikut ini adalah beberapa bahaya yang mungkin terjadi ketika anak-anak sedang berada di taman bermain.Menurut Children's Safety Network, ada lebih dari 75 persen cedera yang terjadi pada anak-anak berkaitan dengan tempat bermain. Terjatuh merupakan hal yang umum terjadi pada anak-anak. Namun jatuh di taman bermain berpotensi menjadi sangat berbahaya.Sebuah penelitian yang dilakukan oleh para peneliti dari The University of Calgary Studies menemukan bahwa sebagian besar cedera yang terjadi di taman bermain terjadi dari permainan yang berkaitan dengan ketinggian. Untuk itu, orang tua perlu mengawasi anak-anak ketika mereka sedang bermain di ketinggian.(Baca juga: Hal yang Perlu Diwaspadai ketika Anak Bermain Sosial Media Sebuah studi di tahun 2017 yang dilakukan oleh American Academy of Pediatrics menemukan bahwa lebih dari 350.000 anak di bawah usia 6 tahun terluka ketika bermain perosotan di Amerika Serikat dari tahun 2002 -2015 dengan persentase tertinggi terjadi pada usia 12-23 bulan. Dan cedera yang paling banyak terjadi adalah patah kaki.International Association of Certified Home Inspectors menyarankan agar ketika Anda mengajak anak-anak bermain, perhatikan benda-benda yang menonjol dengan ujung-ujung yang tajam atau bagian pada taman bermain yang belum selesai dibuat. Karena hal ini bisa menyebabkan bahaya bagi anak Anda misalnya ketika anak Anda tidak sengaja memegangnya atau menginjaknya.Salah satu permainan yang bisa menyebabkan anak terkena cedera adalah ayunan. Menurut Centers for Disease Control and Prevention, sebanyak 147 anak-anak usia 14 tahun meninggal karena cedera di taman bermain, dari tahun 1990-2000. Dan sebanyak 70 persennya terjadi di taman bermain.(TIN)