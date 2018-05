Tips Menjalin Pertemanan Pasangan

(Pasangan yang baru pindah ke lingkungan baru cenderung akan mencari kenalan, yaitu tetangga, yang umumnya juga sudah berpasangan. Sama seperti dengan satu orang, berteman dengan pasangan juga memberi banyak manfaat. Foto: Anton Mishin/Unsplash.com)

Pasangan yang baru pindah ke lingkungan baru cenderung akan mencari kenalan, yaitu tetangga, yang umumnya juga sudah berpasangan. Sama seperti dengan satu orang, berteman dengan pasangan juga memberi banyak manfaat.Berikut adalah beberapa tips untuk menjalin pertemanan pasangan bagi Anda dan teman hidup.Seseorang perlu tahu jenis pertemanan seperti apa yang diinginkan pasangan. Bisa saja pasangan ingin nongkrong cukup sering dengan pasangan yang berbeda, sementara Anda mungkin lebih suka bercengkerama dengan pasangan yang sudah lama kenal.Membicarakan hal-hal seperti itu dapat membantu pasangan mengetahui pertemanan yang diinginkan bersama.Cobalah menjalin pertemanan dalam aktivitas kelompok seperti kelompok mendaki, atau jika tak ingin repot, datangi pertandingan bola anak untuk mengenal orang tua lain. Sebaiknya, jalinlah pertemanan pasangan yang memiliki interaksi konsisten dengan pasangan yang sama.(Baca juga: Gejala Anda Terobsesi Kekasih Beberapa teman lama biasanya sudah memiliki pasangan, jadi cobalah berteman lebih akrab dengan sistem 'satu paket' tersebut. Pertemanan akan semakin menarik karena semua sudah saling kenal dalam jangka waktu panjang."Jangan terlalu berharap kalau pasangan bisa berteman baik dengan pasangan lain," tukas Shasta Nelson, penulis Frientimacy: How to Deepen Friendships for Lifelong Health and Happiness.Ketika Anda memperkenalkan pasangan ke teman pasangan yang lain, pertemanan kembali ke angka nol. Kedekatan perlu memakan waktu.Pertemuan tak harus dalam formasi lengkap empat orang. Pertemuan individu juga bisa dilakukan untuk mempererat pertemanan."Jika dua orang mencoba membangun hubungan yang lebih kuat, satu hal penting yang bisa dilakukan adalah menciptakan ritual dan berbagi memori bersama," ujar Nelson."Dua orang tak harus menjadi sahabat hanya karena pasangan mereka bersahabat," ujar Nelson.Jika ada ketidakcocokan dalam pertemanan pasangan, terima saja. Di saat pasangan ingin bertemu dengan mereka, tidak perlu memaksakan diri senang dengan pertemuan tersebut.(TIN)