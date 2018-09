Lima Cara Menjaga Si Kecil agar Tetap Sehat

(Anak sebaiknya mendapatkan durasi tidur minimal 10 jam tiap malam. Foto: Annie Spratt/Unsplash.com)

Setiap orang tua ingin anak mereka selalu sehat. Oleh karena itu, membiasakan gaya hidup sehat dan bersih perlu dilatih sejak dini.Berikut adalah beberapa tips bagi para orang tua agar anak tak mudah sakit karena virus penyakit yang bertebaran di udara."Banyak buah dan sayuran mengandung fitonutrien seperti Vitamin C dan karotenoid, yang dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan anak," jelas Katie Friedman, MD, seorang dokter anak yang berbasis di Hollywood, Florida.Semakin beragam warna buah-buahan, semakin banyak nutrisi yang masuk dalam tubuh anak. Oleh karena itu, berikan berbagai jenis makanan sehat seperti beri, paprika merah, dan wortel, yang akan meningkatkan sel darah putih dan interferon yang melawan infeksi.(Baca juga: Manfaat Membawa Bekal Makanan ke Sekolah bagi Si Kecil Membawa minuman dari rumah membantu anak menghindari kuman dari minuman yang didapat dari luar, terutama yang dibuatkan, bukan dikemas.Anak sebaiknya mendapatkan durasi tidur minimal 10 jam tiap malam. Setiap setengah jam tidur anak yang mengurangi sistem kekebalan tubuh.Kuman dapat berasal dari benda-benda yang disentuh anak. Supaya tak mudah masuk ke dalam tubuh, ajari anak untuk tidak sering menyentuh wajah."Cobalah tekankan anak untuk tidak menyentuh wajah sama sekali. Artinya tidak menggosok hidung, menyentuh mata atau mulut," ujar Tanya Altmann, MD, juru bicara American Academy of Pediatrics dan penulis buku Baby and Toddler Basics.Ini adalah salah satu aturan kebersihan yang wajib dilakukan. Banyak anak sering lupa cuci tangan setelah dari kamar mandi, tetapi lupa cuci tangan sebelum makan jelas lebih berbahaya. Jika perlu, sediakan hand sanitizer di tas anak agar lebih praktis membersihkan tangan.(TIN)