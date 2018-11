Pentingnya Membersihkan Wajah Sebelum Menggunakan Make Up

Make up sudah menjadi kebutuhan sehari-hari dari wanita saat ini. Ada berbagai jenis make up yang bisa dihasilkan dan juga ada berbagai macam tampilan make up yang sudah semakin banyak seiring dengan perkembangan jaman.Namun, salah satu yang tidak boleh dilupakan dalam menggunakan make up adalah tahapan yang harus dilakukan sebelum menggunakan make up itu sendiri, yaitu dengan memastikan bahwa kulit Anda sudah bersih dan siap menggunakan make up."Penting banget untuk membersihkan wajah sebelum menggunakan make up karena make up yang bagus juga berasal dari kulit yang bagus dan kita juga harus merawat kulit dan biasanya kalau kulit tidak dibersihkan secara bagus itu make up biasanya tidak menyatu dengan kulit dan fatal banget akhirnya," ujar Bubah Alfian, Make Up Artist Indonesia, dalam acara peluncuran Nivea MicellAIR Skin Breathe XPERT, Jumat, 16 November 2018, di kawasan Gandaria, Jakarta Selatan.Salah satunya adalah bisa dengan menggunakan micellar water yang saat ini bisa dengan mudah ditemui di pasaran. Tetapi usahakan untuk tidak menggunakan micellar water yang mengandung alkohol agar tidak menyebabkan kulit menjadi kering dan kemerahan atau bahkan bisa menimbulkan jerawat."Bahaya menggunakan alkohol itu bisa menyebabkan kulit menjadi lebih kering dan juga biasanya timbul beberapa jerawat karena biasanya ada beberapa orang yang sensitif," tutur Bubah Alfian.Ia juga merekomendasikan dalam menggunakan micellar water untuk menggunakan kapas sebagai alat untuk membersihkannya. "Mungkin ada beberapa orang yang menggunakan tisu, tapi saya sendiri lebih rekomendasiin untuk menggunakan kapas karena itu pasti lebih bersih dan juga tidak meninggalkan kotoran-kotoran yang tersisa sehingga lebih bersih.""Selain itu saya juga kalau saya merekomendasikan kita agar tetap harus pakai sunblock. Baik itu laki-laki atau perempuan, itu tetap harus pakai sunblock. Jadi waktu itu ada klien saya yang umurnya sudah kurang lebih 80 tahun tetapi dia rajin banget pakai sunblock sehingga kulitnya masih bagus banget dan tidak ada flek," papar Bubah Alfian.(ELG)