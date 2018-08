Biar jomblo boleh nyicil rumah lho...

Nasabah Pegawai/Karyawan:

Fotokopi KTP Fotokopi Kartu keluarga (C1) Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Pas foto ukuran 3x4cm Copy SK Terakhir/Surat keterangan kerja Asli Copy Buku Tabungan/Rekening Koran 3 bulan terakhir Slip Gaji (asli, dengan stempel kantor/perusahaan) Surat Keterangan Penghasilan (jika diperlukan). Simak juga: Bank KPR Dengan Suku Bunga Rendah Per November 2017

Nasabah Profesional/wiraswasta:

Fotokopi KTP Fotokopi NPWP (Nomor Pkok Wajib Pajak) Fotokopi Kartu Keluarga (C1) Copy Izin Praktik/akte Pendirian Copy SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) Laporan Keuangan Copy Buku Tabungan/Rekening Koran 3 bulan Terakhir Slip Gaji (asli, dengan stempel kantor/perusahaan)

Fathia Azkia/Rumah.com

Idealnya memang membeli rumah setelah berkeluarga agar pilihan lokasi dan modelnya merupakan keputusan bersama pasangan. Tapi tidak ada keliru juga membeli meski berstatus single and avaiable.Hasil riset National Association of Realtors (NAR) tahun lalu menyebutkan 17 persen pembeli properti di Amerika Serikat adalah wanita lajang. Sementara pria lajang menyumbang total pembelian properti sekitar 7 persen.Berikut ini tips Kredit Pemilikan Rumahnya dari rumah.com yang bisa jomblowan dan jomblowati coba terapkan. Sehingga ketika berkeluarga nanti tidak tinggal di Pondok Mertua Indah.Pada dasarnya, persyaratan pengajuan KPR dibagi menjadi dua kelompok. Pertama nasabah pegawai/karyawan. Kedua adalah nasabah profesional/wirausaha. Ini persyarata pengajuan untuk masing-masing kelompok;Hal-hal yang disebut di atas adalah persyaratan formalnya. Sementara itu, persyaratan lain yang diberlakukan bank tanpa memberitahukannya kepada nasabah di antaranya tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia serta memiliki track record yang baik dalam urusan kredit.Sebelum mengajukan permohonan KPR ada baiknya hitung dahulu kesanggupan dalam mencicil rumah melalui Kalkulator Keterjangkauan. Lewat fitur rumah.com ini dapat diketahui lama waktu angsuran yang ideal dan batas pinjaman maksimum sesuai pendapatan.Besarnya cicilan KPR ditentukan dari besarnya uang muka dan jangka waktu KPR. Bila ingin mendapat plafon kredit tinggi dengan cicilan rendah, bayarlah uang muka dengan nilai besar.Sebaliknya, jika tak mampu membayar uang muka dengan jumlah besar, agar cicilan tetap rendah pilih KPR dengan jangka waktu panjang. Tetapi perlu diingat, semakin panjang jangka waktu cicilan, makin banyak pula uang yang harus dibayarkan.Misalnya nilai KPR yang hendak diajukan adalah rumah seharga Rp 350 juta dengan bunga efektif 9 persen per tahun. Maka jika jangka waktu cicilan 15 tahun, nilai cicilan pokok ditambah bunga sebesar Rp 4.112.500 per bulan.Ini berarti total uang yang harus disetor sebesar Rp 4.112.500 x 180 bulan = Rp740.250.000.Apabila jangka waktu kredit diperpanjang menjadi 20 tahun, cicilan per bulan hanya sekitar Rp3.675.000. Total uang yang harus dibayarkan ke bank adalah Rp3.675.000 x 240 bulan = Rp 882 juta.(LHE)