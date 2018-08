Tips hitung cicilan KPR bagi pengantin baru

Hendak menikah dan tak segan tinggal di Pondok Mertua Indah? Anak pertama sudah balita dan rumah kontrakan saat ini terlalu sempit untuknya belari-lari? Baru diangkat jadi pegawai tetap dan belum punya rumah sendiri?Maka membeli rumah tapak atau rumah susun adalah pilihan yang tepat. Baik unit baru atau bukan, tidak jadi masalah. Terlebih ada KPR/KPA dengan berbagai pilihan skema pembiayaan ringan yang dapat dimanfaatkan.Sebelum mulai mencari-cari rumah pilihan, sebaiknya ketahui kemampuan mencicil. Sebab plafon pencairan kredit sangat ditentukan hal yang terkait pendapatan dan pengeluaran rutin itu. Agar tidak besar pasak daripada tiang, s imak tips menghitung cicilan KPR/KPA dari rumah.com berikut ini Umumnya bank mematok nominal cicilan per bulan kurang dari 30% total pendapatan. Pertimbangannya agar nasabah tidak kesulitan membiayai kebutuhan sehari-harinnya. Jika sudah menikah dan pasangan juga bekerja, maka pendapatan rutin pasangan bisa digabungkan dalam pengajuannya nanti.Besarnya nilai cicilan tergantung besarnya uang muka dan jangka waktu KPR. Bila ingin mendapat plafon kredit tinggi dengan cicilan rendah, bayarlah uang muka dengan nilai besar.Jika tak mampu membayar uang muka dalam jumlah besar, tetapi ingin cicilan yang rendah, pilihlah KPR dengan jangka waktu panjang. Ingat bahwa makin panjang jangka waktu cicilan, makin banyak pula uang yang harus bayarkan.Misalnya nilai KPR yang hendak diajukan Rp 200 juta dengan bunga efektif 12% per tahun. Jika Anda mengambil KPR berjangka waktu lima tahun, Anda perlu mencicil pokok plus bunga sebesar Rp 4.448.889 per bulan. Itu berarti total uang yang harus Anda setor ke bank sebesar Rp266.933.340.Apabila jangka waktu kredit diperpanjang menjadi 10 tahun, cicilan per bulan turun menjadi Rp 2.869.418. Tetapi bila dihitung total nilai yang dibayarkan ke bank, jumlahnya bisa mencapai Rp 344.330.160 (hampir 150% dari nilai pinjaman).Untuk simulasi hitung-hitungan cicilan KPR, gunakan kalkulator KPR yang ada di rumah.com . Berdasar penghitungan ini kita bisa mengambil keputusan lebih baik sejak memilih rumah yang hendak dibeli dan skema pembiayaan yang dipilih.Oh ya, selain cicilan dan uang muka masih ada biaya-biaya lain yang harus diperhatikan. Seperti pembayaran cicilan KPR bulan pertama, pajak, biaya notaris, provisi, kredit, asuransi, hingga bea balik nama yang total nominalnya tidak kecil.Bila memiliki rumah menjadi prioritas, maka perlu juga menghitung ulang pengeluaran selama ini. Boleh jadi ada yang bersifat konsumtif belaka dan karenanya bisa ditiadakan sehingga memperbesar kemampuan mencicil.(LHE)