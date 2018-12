Cara BTN Garap Segmen Pasar Anak Muda

KPR khusus generasi muda

Pertumbuhan sektor properti sudah pasti akan ditentukan konsumen usia muda terutama first jobber. Tapi segmen pasar ini membutuhkan skema pembiayaan khusus agar dapat menjangkau hunian layak huni."Kami menilai generasi milenial bukan hanya objek tapi juga subjek yang akan menjadi pendorong utama sektor properti,” kata Direktur Utama BTN, Maryono dalam talkshow bertajuk "Spirit of KPR -Growing with Millenials" di Hotel Kemspinski Indonesia, Jakarta, Senin (10/12/2018).Populasi penduduk usia produktif saat ini sedang tinggi akan terus bertambah beberapa tahun ke depan. Artinya pengembangan bisnis properti tidak akan lepas dari peran generasi muda baik dari sisi supply dan demand.Namun segmen pasar baru ini karakternya berbeda dibanding generasi sebelumnya. Sehingga pelaku bisnis properti dan perbankan harus dapat mengatur strateginya menyesuaikan dengan "selera" anak muda."Kami sudah meluncurkan KPR Gaeesss dengan fitur yang sesuai kemampuan finansial milenial. Kami juga milenial jadi entrepreneur di bidang properti lewat pelatihan,” papar Maryono.Pertumbuhan KPR BTN berdasarkan perhitungan rata-rata per tahun sejak 2014-2018 berada 22,6 persen (CAGR). Untuk 2019 ditargetkan penyaluran KPR tumbuh 15 persen yang akan membiayai 750 ribu unit rumah tahap dan rumah susun.Produk KPR Gaess dikhususkan bagi anak muda usia produktif. Kelebihan KPR ini selain memiliki tenor yang hingga 30 tahun, bunga yang ditawarkan juga 1 persen. Proyek yang disasar adalah hunian TOD yang banyak diminta konsumen usia muda."Sejak diluncurkan sejak awal Oktober, sudah booking Rp 770 miliar, hingga akhir tahun Rp 1,5 triliun," papar Direktur BTN Budi Satria.(LHE)