Apa kabar KPR khusus atlet?

Dua atlet panjat tebing DKI Jakarta, Muhadi (kiri) dan Nur Alvita Rahma (kanan) melepaskan baliho acara pengumuman rencana peluncuran program KPR BTN Atlet di GOR Soemantri Brodjonegoro, Jakarta, Rabu (30/5/2018). Program KPR BTN Atlet tersebut akan diluncurkan pekan depan dan diharapkan dapat membantu atlet nasional untuk mempunyai rumah dengan cara mudah, murah dan cepat. Antara Foto/Widodo S Jusuf #asiangames2018 #asiangames #rumahatlet #kprbtn #bankbtn #sejutarumah #panjatdinding #panjattebing

A post shared by Metrotv Indonesia (@metrotv) on May 30, 2018 at 11:20am PDT