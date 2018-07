Thamrin 9, dari Manhattan untuk Jakarta

Setiap tahun bermunculan gedung pencakar langit baru di Jakarta yang beberapa di antaranya merupakan simbol prestisius. Di antaranya adalah Thamrin Nine Tower 1.Kehadiran gedung setinggi 333,5 meter ini akan menggeser posisi Gama Tower (285,5 meter) sebagai gedung tertinggi di Indonesia. "Di dunia berada di peringkat ke-96 tertinggi," kata Komisaris PT Putragaya Wahana, Indrajati Sidi di Thamrin Nine Ballroom, Senin (16/7/2018).Komplek mixed-use yang berada di kawasan Jl MH Thamrin tersebut dikembangkan PT Putragaya Wahana. Pembangunanya saat ini sudah mencapai lantai 32 dari 70 lantai yang direncanakan."Kawasan HI ini kan bagus ya, jadi kita kenapa tidak membuat sebuah gedung historis seperti Empire State. Kita sedikit terinspirasi dari Manhattan," sambung Presdir PT Putragaya Wahana Alvin Gozali..Seperti Empire State, bangunan Thamrin Nine Tower juga bakal dirancang dengan gaya art deco. Selain itu, tinggi bangunan Thamrin Nine Tower dan Empire State juga hampir sama.Gedung dirancang Kohn Pedersen Fox Associates yang diakui secara internasional. Bangunan yang strukturnya diklaim mampu bertahan dari goncangan gempa ini juga dilengkapi lift tercepat di Indonesia."Kami menjamin persyaratan gedung ini tahan gempa dan standar seismik 25 persen lebih tinggi dari pada bangunan saat ini. Lift juga merupakan tercepat dan baru ada di Indonesia dengan kecepatan 9 meter per detik,' jelasnya.Thamrin Nine Tower 1 terdiri dari area perkantoran dengan kelas A premium. Selain itu, ada pula 108 kamar hotel mewah Waldorf Astoria Hotels and Resorts dan apartemen yang dijual strata title yakni Le Parc, mencakup The Mansion 30 unit, The Terrace 53 unit dan The Town Homes 25 unit.Kompleks mixed use tersebut bakal memiliki Thamrin Tower 1 dan 2 yang merupakan area perkantoran dengan fasilitas lengkap seperti retail podium, fasilitas komersil, pusat olahraga, fasilitas hiburan serta hotel mewah dan hotel bisnis mewah.(LHE)