Pelonggaran LTV Belum Dorong Pertumbuhan Properti

Kebijakan pemerintah melonggarkan rasio Loan to Value (LTV), belum cukup mujarab untuk menggairahkan kembali bisnis properti. Pelaku bisnis properti didorong lebih sering mengadakan pameran untuk menarik minat masyarakat."Kebijakan LTV ini efektif menahan laju, namun ketika diperlonggar seringkali tidak efektif terutama jika pelaku sudah kehabisan tenaga," ungkap ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual, di Bank Indonesia, Senin (2/4/2018).Pelonggaran LTV merupakan respons dari keluhan masyarakat tentang besarnya uang muka yang harus disediakan untuk membeli rumah. Pengembang juga mengeluhkannya sebab berimbas ke produknya yang terlalu lama tidak terserap pasar.Bank juga mengeluhkannya sebab kredit tidak tersalur. Tapi sejak diterapkan mulai Agustus 2016 hasilnya dinilai belum optimal."Saat ini kredit kendaraan lebih diminati bila dibandingkan dengan kendaraan. Bila ada pameran-pameran, pengunjung yang tidak berniat membeli jadi membeli setelah melihat-lihat. Ini yang harus diikuti pengembang, lebih sering membuat pameran-pameran properti," jelasnya.Pada kesempatan sama Head of Research DPP Realestate Indonesia (REI) Handa Sulaiman, mengungkap bahwa sudah dua kali LTV dilonggarkan. Hasilnya sudah mulai terlihat, tetapi memang belum menjadi mendorong pertumbuhan."Ini kan sudah dua kali relaksasi dilakukan, tapi saat ini pertumbuhannya bisa dikatakan soft recovery-lah, namun belum tumbuh," ujarnya.(LHE)