Pelonggaran LTV belum ngefek, suku bunga jangan naik lagi

"Saat ini memang masih cukup rendah dan efek ke KPR belum terlihat, tapi kalau ada suku bunga naik kecenderungannya tidak baik bagi industri properti," jelasnya.

Efek pelonggaran batasan loan to value (LTV) yang jadi acuan penetukan nilai uang muka KPR, diperkirakan baru terlihat paling cepat pertengahan 2019. Selama efek signifan belum terlihat, suku bunga acuan sebaiknya jangan dinaikkan lagi.Suku bunga acuan atau 7 Days Reverse Repo Rate saat ini berada di level 5,5 persen. Diperkirakan hingga akhir tahun suku bunga acuan menyentuh level 5,7 persen. Ditambah melemahnya rupiah, dua kondisi tersebut akan jadi pengganjal pertumbuhan ekonomi."Kecenderungan BI mulai menaikkan suku bunga ini bisa menjadi challenge ke depan buat market," ungkap Kepala Riset Savills Indonesia, Anton Sitorus dalam media briefing di Panin Tower, Rabu (29/8/2018).Meski kenaikan suku bunga acuan tersebut belum mempengaruhi suku bunga KPR namun kenaikan suku bunga dikhawatirkan semakin memperlambat sektor properti. Saat ini kondisi pasar sedang membutuhkan banyak intensif. Pemerintah perlu jauh lebih mempertimbangkan rencana kenaikan suku bunga untuk menghindari pelambatan di sektor properti.Kebijakan pelonggaran maksimum nilai kredit (loan to value/LTV) tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap pasar properti. Terutama kondisi sektor perumahan saat ini juga masih stagnan."Sebenarnya positif, tapi kita juga tahu kondisi (perumahan) di pasar saat ini banyak faktor penyebabnya, kita juga tahu harga properti di beberapa daerah tinggi," imbuh Anton.Selain itu, daya beli konsumen saat ini dianggap belum pulih sehingga motivasi dan kepastian menjadi berkurang. "Kalau ada kebijakan yang positif, namun karena banyak faktor penghambat jadi dampaknya tidak terlalu signifikan sebelum dan sesudah pelonggaran LTV," jelasnya.(LHE)