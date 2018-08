Tahun politik, Capitol Suites rem penjualan

"50 dari 139 unit yang tersisa, kita tahan untuk penjualan setelah Pilpres," sambung Su Li.

Sejak penjualan dimulai tiga tahun lalu, separuh dari 279 unit apartemen mewah Capitol Suites telah terjual. Tipe tiga kamar tidur yang merupakan terluas dan tertinggi harganya sudah tak bersisa."Harganya saat 2014 itu Rp 30 jutaan per meter, sekarang sudah Rp 40 juta per meter," kata Marketing Manager Capitol Suites, Fitri Hardigaluh di Jakarta, Rabu (7/8/2018).Unit yang saat ini masih tersedia adalah tipe studio (30 meter persegi) yang harganya Rp 1 miliar per unit. Sedangkan unit dengan tiga kamar tidur (100-an meter persegi) yang sold out harganya Rp 3 miliar per unit."Unit dua kamar ukuran 70 meter persegi masih banyak stok," tambah Marketing Manager Tjung Su Li.Tahun ini, Capitol Group menargetkan bisa menjual keseluruhan unit. Namun tidak akan ngotot mengejar target tersebut mengingat kondisi pasar properti yang masih lemah.Capitol Suites menyasar para profesional yang tempat tinggalnya di luar kota, tetapi sehari-hari beraktifitas di Jakarta. Selain itu, Capitol Suites juga disewakan dengan harga Rp 120 jutaan per tahun untuk tipe studio.Capitol Suites berdiri di atas lahan seluas 4091 meter persegi dan terdiri dari satu tower. Tahap konstruksi proyek senilai Rp 600 miliar ini telah selesai pada 2017 dan unitnya diserahterimakan mulai akhir tahun lalu.(LHE)