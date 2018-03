Peminat Apartemen Didominasi Lajang

Dua pekerja di sebuah proyek apartemen. Lokasi di perkotaan dengan fasilitas lengkap membuat hunian vertikal ini jadi menarik dibandingkan rumah tapak yang berada jauh di luar kota.

: Bermunculannya apartemen di berbagai lokasi, membuat hunian vertical ini makin banyak peminatnya. Jumlah peminat apartemen melonjak tiga kali lipat dalam dua tahun terakhir. Uniknya mayoritas adalah lajang.Demikian hasil survey rumah.com tentang property affordability sentiment index H1-2018 yang diumumkan awal pekan ini. Responden adalah para pencari hunian di situs properti rumah.com."Para lajang prioritasnya kepraktisan dan kemudahan beraktivitas. Namun saat sudah berkeluarga, rumah tapak menjadi pilihan utama masyarakat," kata Head of Marketing Rumah.com, Ike Hamdan.Sebanyak 40 persen responden berstatus lajang mengaku berminat membeli apartemen. Hanya 22 persen yang memilik rumah tapak dan 38 persen sisanya masih ragu-ragu menentukan pilihan.Lonjakan peminat apartemen sejalan dengan meningkatkan pasokan apartemen sebesar empat persen per akhir 2017. Bila dibanding tahun lalu, peningkatan pasokan secara nasional naik 28 persen."Seiring waktu, konsumen mulai membuka diri terhadap apartemen, mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Ketertarikan terhadap apartemen terutama pada korlasi harga dengan kepraktisa. Konsumen masih bisa mendapatkan hunian dengan harga Rp3 00 jutaan di lokasi yang strategis di kota-kota satelit, serta dekat dengan beragam fasilitas umum," papar Country Manager Rumah.com, Marine Novita.Hal serupa juga disampaikan Head of Sales Rumah123.com, Usman Raezra. Aktivitas pencarian apartemen meningkat, meski rumah tapak masih menjadi pilihan favorit pencari terutama yang sudah dan hendak berumahtangga dalam waktu satu tahun ke depan."Masih landed yang menarik, tapi kita melihat yang mencari apartemen meningkat," katanya saat ditemui dalam Festival Rumah Indonedia di Mall Kasablanka, Jakarta, Rabu (33/2/2018).(LHE)