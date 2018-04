Masa Depan di Bawah Tanah

cemal emden/designboom

Keterbatasan lahan mendatangkan tantangan baru bagi para arsitek. Bukan lagi tentang bagunan pencakar langit yang indah, tapi membangun bangunan fungsional di bawah tanah. Butuh ide-ide radikal tapi masuk akal untuk mewujudkannya."Helsinki dan Hong Kong memaksimalkan penggunaan lahan perkotaan dengan memindahkan infrastuktur dan fasilitas kotanya ke bawah tanah," kata CEO The Build Environtment Trust, Colin Tweedy seperti dikutip dari Designboom , Kamis (29/3/2018).The Build Environtment Trust tengah mengadakan pameran di London tentang bangunan-bangunan atau arsitektur bawah tanah. Pemeran bertajuk "Welcome to the Underworld" ini ditampilkan bangunan bawah tanah di berbagai negara.Bukan sekedar ruang basement biasa, tapi bangunan dengan struktur kompleks yang menuntut perhitungan detail untuk unsur keamanan serta kenyamanan penghuni. Di paparkan pula ide-ide 'dunia bawah tanah' di masa depan. Berikut ini beberapa di antaranya;Bangunan ini merupakan salah satu masjid bawah tanah pertama di dunia. Masjid yang selesai dibangun pada 2012 ini berdiri di atas lahan 1.200 meter persegi di bawah tanah. Masjid yang terletak di bawah tanah Buyukcekmece, di luar Istambul ini bisa menampung 650 orang.Bangunan ini merupakan wahana permainan di kedalaman 400 meter dari permukaan tanah ini. Wahana ini menawarkan permainan dengan jaring-jaring yang dibuat khusus untuk anak-anak hingga dewasa. Setelah dilakukan perbaikan pada 2016, permainan yang ditawarkan semakin beragam.Kolam renang unik dan mengesankan yang dibuat dari batu, sehingga pengunjung bisa menikmati suasana seperti di alam. Kapasitas kolam renang hingga seribu orang dengan aula yang sekaligus merupakan tempat berlindung bagi 3.800 orang.Megapolitan ini sudah teramat sangat kehabisan lahan. Setelah membangun sekian banyak pencakar langit, perhatian beralih ke area bawah tanah. Melalui program “Lowline” yang intinya adalah mendayagunakan kembali terminal-terminal trem bawah tanah yang tak terpakai sebagai taman-taman kota.Bangunan bawah tanah ini merupakan pusat penyimpanan benih di dunia yang digunakan sebagai jaminan bila bencana atau kiamat terjadi. Bangunannya terkubur 130 m dalam gunung dan didesain untuk melindungi diri dari perang nuklir atau wabah penyakit. Bangunan berstuktur beton ini juga dikenal dengan nama Doomsday Vault atau Kubah Hari Kiamat.(LHE)