Ambisi Menjadi 'Penguasa' KPR di Asia Tenggara

Jakarta: Menjadi pemimpin dan inovator saat berkompetisi dengan perbankan nasional menjadi salah satu jalan bagi PT Bank Tabungan Negara Tbk (Persero) atau BTN go global.Hal ini sejalan dengan upaya perseroan dalam menjalankan visi misinya sebagai the best mortgage bank in Southeast Asia pada 2025. Transformasi ini pun dibangun melalui fundamental yang kokoh sejak 2020, sehingga menjadi langkah yang mantap di 2021.Kendati pandemi menghantam sejak 2020, tahun ini tak menyurutkan perseroan untuk bekerja cepat dalam membantu memulihkan perekonomian Indonesia. Bahkan, ini bisa menjadi peluang dan tantangan perseroan sebagai best mortgage bank di Asia Tenggara pada 2025.Semangat transformasi pertumbuhan bisnis berkelanjutan pun menjadi pegangan bagi perseroan pada tahun ini untuk terus melaju. Mengingat perekonomian diprediksi akan benar-benar pulih pada 2022.Plt Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menuturkan properti menjadi salah satu sektor yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi. Perseroan pun berkomitmen mendorong seluruh stakeholder untuk memanfaatkan momentum kebangkitan ekonomi ini.Baca: Bersiap Jadi Pendorong Lokomotif Pemulihan Ekonomi Nasional Nixon memaparkan lima strategi untuk menggapai visi misi menjadi the best mortgage bank di Asia Tenggara pada 2025. Pertama, meningkatkan low-cost funding sebesar dua kali lipat menjadi Rp270 triliun.Kedua, mendorong keterjangkauan akses perumahan bagi lebih dari enam juta masyarakat Indonesia. Ketiga, membangun one stop shop financial solution untuk bisnis terkait perumahan."Keempat, menjadi inovator digital dan home of Indonesia's best talent. Serta kelima, membangun portofolio berkualitas tinggi dan menurunkan rasio kredit macet," jelas Nixon, pada 9 Februari 2021 lalu.Dia mengungkapkan, perseroan pun telah membuat peta jalan (road map) dalam meningkatkan low-cost funding tersebut. Peta jalan ini disusun dengan mempertimbangkan sejumlah faktor yakni pencapaian BTN pada 2020 dan faktor makroekonomi."Di antaranya prospek pertumbuhan ekonomi yang membaik dengan tingkat pertumbuhan 5-5,5 persen dan proyek perumahan yang akan kembali berjalan serta adanya percepatan digital disruption yang didorong oleh virtual serta stay at home lifestyle," jelasnya.Faktor ekonomi makro yang dimaksud Nixon, selain pertumbuhan ekonomi yang sudah membaik adalah suku bunga acuan BI 7 Days Repo Rate yang tetap dipertahankan pada tingkatan yang akomodatif serta sektor riil yang kembali berdetak.Hal ini akan membuat proyek pembangunan perumahan yang sebelumnya sempat tertunda khususnya perumahan segmen menengah atas akan kembali aktif, dan diharapkan sekitar 172 sektor turunan properti dapat kembali bergairah.