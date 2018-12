Ini Desain 'Cheyonggyecheon' van Kali Malang

: Rencana penataan kembali kawasan Kalimalang, Bekasi, tidak cuma wacana. Setidaknya sudah ada gambar desain proyeknya yang terinspirasi oleh kesuksesan revitalisasi Sungai Cheyonggyecheon.Ada dua gambar desain tersebut ditampilkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam akun Instagram pribadinya. Dua gambar tersebut merupakan zona 1 dari empat zona yang direncanakan.baca juga: Cheonggyechon River. from Zero to Hero "Warga Kota Bekasi. Ini desain akhir penataan Kali Malang di zona 1. Ada 4 zona yang direncanakan. Doakan semoga urusan kita dipermudah Allh SWT. Hatur Nuhun," tulis Kang Emil.Empat zona tersebut berada di antara Gerbang Tol Bekasi Timur hingga Gerbang Tol Bekasi Barat yang berjarak 5,6 kilometer. Pembagian zonanya Gerbang Tol Bekasi Timur, Kampus Universitas Islam'45 Bekasi (Unisma), belakang Giant Mega Bekasi dan sekitar Mal Metropolitan.Penataan ulang kawasan bantaran sungai yang kerap banjir ini bukan hanya sebagai pencegah banjir. Namun juga sebagai fasilitas umum bagi warga Bekasi dan sekitar untuk rekreasi luar ruangan. Konsepnya sama dengan proyek Cheyonggyecheon di Seoul, Korea Selatan."Kasihan warga Bekasi, hidupnya dari mall ke mall terus. Tidak perlu pergi ke mall lagi untuk berinteraksi. Agar warga juga bisa melihat air yang mengalir," kata Kang Emil dalam kesempatan sebelumnya di Bandung.Ihwal revitalisasi Kali Malang berawal dari ide Presiden Joko Widodo ketika berkunjung ke Korea Selatan pada akhir September 2018. Rombongan tamu negara diajak berjalan-jalan pagi di bantaran Sungai Cheyonggyecheon yang merupakan kebanggaan warga Seoul.Revitalisasi bantaran sungai menjadi ruang terbuka publik yang menarik, bukan proyek baru di Indonesia. Contohnya adalah revitalisasi Sungai Badung (Denpasar), Kali Mas (Surabaya) dan Kota Tua (Jakarta) yang semuanya dalam skala lebih kecil dibanding Kali Malang.(LHE)