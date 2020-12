Kalahkan Silicon Valley, Harga Sewa Perkantoran Hong Kong Paling Mahal di Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Hong Kong memimpin harga sewa perkantoran kelas premium di dunia. Bahkan harga sewanya mengalahkan Silicon Valley di California.Berdasarkan riset konsultan Jonas Lang Lang Lassale (JLL), harga sewa perkantoran di kawasan Central Hong Kong mencapai USD240 atau Rp3,4 juta per meter.Sedangkan harga sewa perkantoran di Silicon Valley USD162 atau setara Rp2,3 juta per meter persegi."Hong Kong mempertahankan posisi teratasnya di peringkat global. Biaya sewa kantor termahal di dunia. Meski turun, namun tetap stabil jika dibandingkan dengan 2019," ungkap Director Global Research JLL Jeremy Kelly.Selanjutnya, Midtown di New York peringkat kedua dengan harga sewa USD235 setara Rp3,3 juta. Finance Street di Beijing USD192 atau Rp2,72 juta.Sementara itu, Jakarta tercatat di peringkat ke-71 dengan harga sewa kantor premium mencapai USD53 atau Rp751 ribu per meter persegi.Head of Research JLL Indonesia James Taylor mengatakan flight-to-quality telah menjadi tren yang menyebar di Jakarta selama lima tahun terakhir."Dengan adanya tren ini maka para penyewa gedung perkantoran di Jakarta akan mengalami peningkatan kelas menjadi grade A atau premium grade A saat memasuki 2021," ujar James.Berikut ini lima kawasan dengan harga sewa perkantoran kelas premium dengan harga tertinggi.1. Central di Hong Kong sebesar USD240 atau Rp3,4 juta.2. Midtown di New York sebesar USD235 atau Rp3,3 juta.3. Finance Street di Beijing sebesar USD192 atau sekitar Rp2,72 juta.4. West End di London sebesar USD189 setara Rp2,68 juta.5. Marunouchi di Tokyo sebesar USD170 atau Rp2,4 juta.6. Silicon Valley di California sebesar USD162 atau setara Rp2,3 juta.(KIE)