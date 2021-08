Pasokan Gudang Terbatas, Bisnis Logistik Bakal Tumbuh di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Investasi di sektor logistik dan real estat industri diperkirakan akan berlipat ganda dalam tiga hingga lima tahun ke depan. Hal ini didorong oleh keinginan investor untuk meningkatkan eksposur pada kelas aset tersebut.Data JLL memperkirakan volume investasi logistik dan industri akan meningkat menjadi USD50 hingga USD60 miliar antara 2023-2025 dari USD25 hingga USD30 miliar pada 2019-2020.Logistik dan bangunan-bangunan industri, seperti pergudangan, supply chain dan fasilitas manufaktur akan mengalami pertumbuhan investasi karena meningkatnya kepercayaan para pengguna di sektor ini.Dalam beberapa tahun terakhir, seiring berkembangnya layanan e-commerce dan logistik pihak ketiga (3PL), komposisi keterlibatan investor dan pengguna dalam real estat logistik dan industri telah berubah secara signifikan.Head of Logistics and Industrial JLL Asia Pacific, JLL Tom Woolhouse mengatakan, perubahan struktural terhadap alokasi aset dan jaringan supply chain di seluruh wilayah Asia Pasifik telah meningkatkan permintaan para investor dan pengguna di sektor logistik."Meningkatnya investasi real estat di sektor logistik dan industri mencerminkan perubahan strategi yang diterapkan para pengguna untuk aset dengan kualitas yang lebih tinggi dan adanya pergeseran komposisi para pengguna dari ‘ekonomi baru’ yang sebagian besar dipengaruhi oleh pertumbuhan e-commerce dan supply chains yang didukung oleh teknologi," katanya dalam laporan, dikutip Rabu, 25 Agustus 2021.Portofolio dan sejumlah transaksi besar semakin tumbuh, serta beberapa faktor ekonomi makro berkontribusi pada meningkatnya volume investasi.Populasi perkotaan di Asia Pasifik diperkirakan akan meningkat 41 juta per tahun antara 2020-2025. Pada periode yang sama, akan ada 760 juta orang kelas menengah baru dan pendapatan akan tumbuh 4 persen per tahun. Hal ini memperlihatkan potensi pertumbuhan yang signifikan untuk sektor tersebut."Kita sudah melihat transaksi portofolio di sektor logistik Indonesia pada dua tahun terakhir. Selain itu, kita yakin bahwa akan terdapat beberapa transaksi investasi lainnya pada sektor ini dikarenakan para investor mengganggap sektor logistik dan industrial yang paling bertahan di masa pandemi dan memiliki tingkat imbal balik investasi yang tinggi," kata Head of Logistics & Industrial JLL Indonesia Farazia Basarah.Menurut riset JLL, aset logistik bertambah dua kali lipat oleh yang dikelola investor pada tahun 2020 dan akan terus naik pada tahun 2021. Dalam enam bulan terakhir, jumlah transaksi besar di sektor logistik dan industrial Asia Pasifik mencapai rekor tertinggi.Head of Research JLL Indonesia Yunus Karim mengatakan sektor logistik dan industrial akan terus bertumbuh di Indonesia mengingat ketersediaan pasokan gudang modern yang relatif masih terbatas dan terkonsentrasi di Jabodetabek."Investor lokal maupun asing masih terlihat aktif dalam menjelajahi peluang-peluang yang ada untuk berinvestasi di sektor ini," kata Yunus.Peningkatan volume investasi secara signifikan akan terjadi di Korea Selatan, Australia, dan Tiongkok, di mana tersedianya stok pergudangan modern baru.Aliran dana masuk ke negara-negara ini dan permintaan yang kuat dari industri e-commerce yang berkembang pesat akan mengimbangi penurunan imbal hasil dan persaingan ketat untuk aset.Berdasarkan analisis JLL, dinamika permintaan-penawaran yang kuat akan terus menopang penurunan hasil, mungkin hingga 50-100 bps.Aliran dana inti dan inti-plus yang terus mengalir secara konsisten ke sektor ini selama beberapa tahun terakhir, membuka peluang bagi lebih banyak transaksi jual dan sewa balik di wilayah Asia Pasifik.Banyak pemilik dan pengguna yang menjajaki opsi ini untuk mengalihkan belanja modal guna meningkatkan fasilitas dan menerapkan solusi teknologi baru ke dalam manajemen pergudangan dan supply chain management.(KIE)