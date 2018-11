432 Park Avenue, Si Langsing yang Tahan Banting

Griya tawang atau penthouse merupakan hunian kelas atas para konglomerat dunia. Hunian 'di atas langit' tersebut menggambarkan kemewahan dan kenyaman dengan berbagai fasilitas modern.New York menjadi salah satu kota favorit tempat tinggal bagi para miliarder. Tak heran bermunculan apartemen mewah berharga selangit bermunculan di kota yang harga lahannya adalah salah satu tertinggi dunia. Di antaranya 432 Park Avenue yang selesai dibangun 23 Desember 2015.Gedung yang menjulang 425,5 meter dan terdiri dari 96 lantai tersebut merupakan bangunan residensial tertinggi di wilayah barat Amerika. Gedung ini juga merupakan menara tertinggi kedua setelah Empire State Building di New York.Bukan hanya jangkung, arsitek Rafael Vinoly juga merancangnya dengan ramping. Melalui rasio 1:15, gedung ini melambangkan tipologi super langsing yang dimungkinkan dibangun hanya lewat kemajuan teknologi ketahanan lateral.Tak hanya menyoal keindahan, bangunan ramping juga sangat lazim ditemukan di kawasan yang padat seperti New York. Penyebabnya adalah harga perumahan yang melonjak di hingga nyaris tak masuk akal gara-gara makin terbatasnya lahan.Selain menjadi hunian tertinggi, 432 Park Avenue juga dinobatkan termahal karena lokasinya yang berhadapan dengan hutan kota Central Park yang melenda. Unit kondominium 432 Park Avenue dibanderol mulai dari yang termurah yaitu USD 7 juta dolar hingga yang termahal sebesar USD95 juta.Harga fantastis itu untuk unit apartemen dengan enam kamar tidur, tujuh kamar mandi dan ruang berdandan. Sementara luas yang ditawarkan untuk penthouse adalah 1.258 meter persegi yang masing-masing memiliki balkon dengan daya tampung 300 tamu.Selain itu, terdapat beberapa fasilitas lainnya yang tak kalah mewah. Kamar mandi yang memiliki alat pemanas di lantainya sehingga tak perlu takut kedinginan. Fasilitasnya private lift, perapian, juru masak dan rak anggur.Tak hanya itu, penghuni juga bisa menikmati pemandangan terbaik kota New York mulai dari Hudson ke East River, dari Bronx sampai Brooklyn hingga Central Park sampai ke Samudera Atlantik dari sejumlah jendela berukuran 3 x 3 meter.(LHE)