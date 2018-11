'Spiral DNA' dengan Lift Tercepat Dunia

Perbandingan kecepatan lift antar gedung tertinggi dunia. Archdaily

The Shanghai Tower dinobatkan sebagai gedung tertinggi setelah Burj Khalifa, Dubai. Meski kalah jangkauan dalam mencakar langit, namun lift di gedung tersebut merupakan yang tercepat sampai ke langit.Guiness Book of World Records (GBWR) bahkan memberikan tiga rekor untuk gedung dengan tinggi 632 meter tersebut. Yakni sebagai gedung dengan lift tercepat, lift tertinggi dan lift double deckertercepat.Gedung ini juga pernah dinobatkan sebagai gedung pencakar langit terbaik di dunia dengan julukan 'The Best Tall Building Worldwide'. Tak heran jika teknologi yang digunakan gedung ini juga canggih.Lift rancangan Mitsubishi Electric tersebut mampu melesat secepat 20,5 meter per detik. Kecepatannya mengalahkan lift di Guangzhou CTF Finance Center di Guangzhou yang juga dibangun pengembang asal China yakni Chow Tai Fuk Enterprise.The Shanghai Tower dibangun sejak 2009 dan rampung empat tahun kemudian. Gedung ini memiliki 127 lantai. Sehingga butuh lift super ngebut agar para karyawan tidak terlambat masuk kantor.Berbentuk spiral atau memutar 120 derajat, gedung ini sekilas mirip dengan struktur DNA. Meski demikian, desain ini bukan sembarangan-mewakili kedigdayaan Shanghai sebagai lambang dinamisme modern di Tiongkok.Selain memiliki lift tercepat, kecanggihan lainnya yang dimiliki gedung ini ini adalah kemampuannya untuk menghemat beban angin sebanyak 24 persen. Gedung yang menelan biaya pembunganan USD 2,4 miliar ini juga dibekali teknologi anti gempa dan badai.(LHE)