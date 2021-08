Selama Pandemi, Apartemen Triniti Dinamik Terjual 70%

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Di tengah pandemi covid-19 yang masih melanda Indonesia, PT Triniti Dinamik Tbk tetap menyelesaikan pembangunan dan serah terima proyek apartemen. "Kami menyelesaikan seluruh pembangunan The Smith dan melakukan serah terima secara bertahap sejak Desember 2020," ujar Direktur Utama PT Triniti Dinamik Tbk Samuel Stepanus dalam keterangan tertulis, Senin, 9 Agustus 2021.Apartemen The Smith dikembangkan saat permintaan hunian vertikal (high rise building) tengah menghadapi pelemahan. Lalu, pada 2020, di Indonesia muncul pandemi covid-19 yang berimbas pada sektor properti "Namun, kami membuktikan pembangunan The Smith dapat rampung pada akhir 2020 dan melakukan serah terima secara bertahap," ujar Samuel.Bahkan, saat ini sudah ada konsumen yang menempati unit yang dibelinya. Dia menjelaskan, apartemen The Smith di Tangerang, Banten memiliki kapasitas 652 unit.Proyek properti terpadu (mixed use) ini mencakup perkantoran sebanyak 112 unit, SOHO 100 unit, dan residensial 440 unit.Proyek ini juga dilengkapi sejumlah fasilitas penunjang yang menambah kenyamanan para penghuni seperti kolam renang, fitness centre, sky lounge, gaming room, dan coworking space."Saat ini, The Smith telah terjual sekitar 70 persen dari unit yang kami tawarkan ke pasar," ujar Samuel.(KIE)