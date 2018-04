BTN Targetkan Proses KPR Selesai1 Hari

KemenPUPR telah membangun 13.251 dari target 13.253 unit rusun rusun pada 2017 di seluruh Indonesia pada. Target tahun ini 13.405 unit rusun.

: Program pemerintah menyediakan lebih banyak hunian layak bagi warga, memacu Bank BTN menyalurkan lebih banyak KPR. Salah satu caranya mempercepat proses administrasi permohonan KPR yang saat ini lima hari kerja menjadi satu hari kerja."Nantinya proses KPR kita ubah sehingga bisa diproses lebih cepat. Biasanya satu minggu, dengan proyek baru ini bisa tiga hari, bahkan satu hari," kata Business & Sales Development Department Head, Subsidized Mortgage Division BTN Budi Permana.Pilot project program ini digelar di cabang Tangerang, BSD, Ciputat, Cawang dan kawasan Jakarta. Pada gilirannya program ini akan diperluas cakupannya ke seluruh kantor cabanga Bank BTN."Dengan percepatan proses KPR, bisa juga mempercepat program sejuta rumah," sambungnya.Nilai KPR yang Bank BTN salurkan tahun ini per 31 Maret 2018 mencapai Rp 24,25 triliun untuk 278.262 unit rumah. Realisasi penyaluran tersebut telah mencapai 37,1 persen dari total target dukungan Bank BTN terhadap Program Satu Juta Rumah yakni sebanyak 750 ribu unit rumah pada 2018.Data per Desember 2017 menunjukkan Bank BTN memegang 37,3 persen pangsa pasar KPR dan 95 persen untuk KPR Subsidi. Untuk KPR Subsidi sebanyak 44.407 unit rumah senilai Rp 5,36 triliun dan KPR non-subsidi sebanyak 12.811 unit rumah senilai Rp 4,27 triliun.Sedangkan untuk kredit konstruksi untuk rumah subsidi sebanyak 131.801 unit senilai Rp 3,66 triliun. Untuk penyaluran kredit konstruksi untuk rumah non-subsidi, tercatat 89.244 unit senilai Rp 10,96 triliun per akhir Maret 2018.(LHE)