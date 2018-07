LTV dilonggarkan, NPL diketatkan?

Per 1 Agustus mendatang kebijakan Bank Indonesia (BI) melonggarkan batas loan to value (LTV) efektif berlaku. Kebijakan tersebut menurunkan rasio, relaksasi aturan inden hingga termin pembayaran cicilan terutama untuk KPR."Adanya aturan ini kita harapkan bisa orang semakin mudah melakukan transaksi pembelian rumah," kata Country Manager Rumah.com, Marine Novita.Head of Marketing Rumah.com, Ike Hamdan menambahkan bahwa pelonggaran LTV adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap industri properti. Artinya pemerintah turut memudahkan calon pembeli menjangkau rumah yang hendak dibelinya.Di sisi lain pemerintah seharusnya juga sudah mengantisipasi risikonya. Pemberian kredit jelas akan lebih berhati-hati untuk menghindarkan gagal bayar."Tidak mungkin kan sudah dilonggarkan lantas tidak mempertimbangkan risiko non performimg loan (NPL)? Kami yakin bank ada mekanisme kontrol sendiri," sambungnya.(LHE)