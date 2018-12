Hadir di Mega Kuningan, Kondominium BRANZ Incar Ekspatriat

Walau sudah sesak, namun Mega Kuningan, Jakarta Selatan, tetap lokasi yang menarik untuk proyek kondominium. Populasi kondominium di kawasan elite tersebut akan bertambah dengan hadirnya BRANZ Mega Kuningan yang dibangun setelah Pilpres 2019.Komplek hunian premium seluas 1 hektar nilai investasinya Rp 2,5 triliun. Proyek ini merupakan kolaborasi Tokyu Land Indonesia dengan Japan Overseas Infrastructure Investment Corporation for Transport and Urban Development (JOIN)."Nanti ada menara kondominium 45 dan apartemen 35 lantai dengan juga area komersil seluas 2 ribu meter persegi," ujar Presiden Direktur Tokyu Land Indonesia Keiji Saito, dalam peluncuran proyek BRANZ Mega Kuningan di Noble House, Kuningan, Jakarta, Selasa (18/12/2018).Di dua tower ini terdapat 482 unit kondominium dan 240 unit apartemen. Berbeda dengan konsep hunian lainnya, proyek yang dijadwalkan tuntas pada 2013 ini tidak hanya disewakan tapi juga dijual kepada end user.Mengenai harga yang ditawarkan, Tokyu Land masih melakukan riset. Namun diperkirakan di kisaran Rp 40 juta hingga Rp 50 juta per meter."Kita juga menargetkan para ekspatriat yang ada di sekitar kawasan tersebut," ujar Keiji Saito.(LHE)