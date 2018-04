Trend Properti 2020: Self Storage

Pernah menyaksikan serial Storage War di saluran televisi berbayar? Di serial dengan setting lokasi di Kanada dan Amerika Serikat itu digambarkan trik dan intrik sekelompok pedagang barang loak mengikuti lelang isi unit gudang mini yang telah ditinggalkan pemiliknya.Gudang mini itu disebut self storage.Di Indonesia bisnis gudang mini alias self storage sudah ada yang memulai. Memang belum sepopuler di negara-negara tetangga karena permintaannya pun belum tinggi. Tapi situasinya akan berbalik dalam waktu dekat."Konsep pergudangan semacam ini mulai berkembang dalam kurun satu hingga dua tahun ke depan," kata Head of Advisory JLL, Vivin Harsanto di kantor JLL, Bursa Efek Indonesia, Rabu (4/4/2018).Konsultan properti Jones Lang LaSalle mencermati solusi pergudangan demikian punya masa depan cerah di Jakarta dan kota satelit sekitarnya. Pendorongnya ada daya beli masyarakat yang meningkat sehingga memungkinkan mereka memiliki lebih banyak barang.Pada saat bersamaan luas tempat tinggal justru menyusut. Artinya ruang penyimpangan di rumah -terutama apartemen- sangat terbatas. Maka self storage adalah pilihan tepat untuk menyimpan barang-barang lama yang masuk kategori koleksi, kenang-kenangan, dibuang sayang, masih mau dipake lagi dan sejenisnya."Misalnya ada lukisan, barang pajangan, yang mau kita simpan dahulu. Mau dibuang kan sayang," sambungnya.Pangsa pasarnya adalah rumah tangga, maka lokasi komplek pergudangan mini juga tak jauh-jauh dari pemukiman. Tidak tertutup kemungkinan di dalam komplek perumahan dan apartemen."Di sini sebenarnya sudah ada satu, tapi dia belum profesional, mereka menyimpannya di ruko. Jadi belum benar-benar proper," tambah Vivin.(LHE)