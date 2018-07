UOL Group akuisisi Thamrin Nine Apartement

Sebanyak 180 unit apartemen kompleks mixed-use Thamrin Nine diakuisisi UOL Group Limited. Selurut unit tersebut akan dijadikan serviced apartemen dengan nama Parkroyal Serviced Suites.Selain itu, PT Putragaya Wahana (PGW) juga menandatangani perjanjian manajemen untuk pengoperasian 200 unit Parkroyal Hotel bersama Pan Pacific Hotels Group Limited. Keduanya berada di Thamrin Nine Tower 2 yang berada dalam kompleks mixed use Thamrin Nine."Dengan pembangunan yang dilakukan secara bertahap. Tower 2 diharapkan akan selesai pada 2022," kata Komisaris PT Putragaya Wahana, Indrajati Sidi di Thamrin Nine Ballroom, Senin (16/7/2018).Thamrin Nine adalah kompleks mixed-use seluas 5,4 hektar yang terletak di sepanjang Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat. Luas lantai seluruh bangunan sekitar 470 ribu meter persegi.Arsiteknya adalah Kohn Pedersen Fox (KPF) Associates, perusahaan arsitektur dari New York. Thamrin Nine bakal dilengkapi area perkantoran premiun, hotel mewah, apartemen, fasilitas komersil hingga pusat olahraga.Kompleks mixed use ini akan terhubung langsung dengan stasiun MRT Dukuh Atas melalui terowongan bawah tanah. Ada pula jalur pejalan kaki ke Grand Indonesia dan superblok lainnya."Dengan konsep ini, Thamrin Nine menawarkan keunikan dari penggabungan gaya hidup dan bisnis dalam satu kesatuan," jelasnya.(LHE)