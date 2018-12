KPR Murah Akhir 2018 dari 5 Bank

Akhir tahun biasanya digunakan pengembang untuk 'cuci gudang' dengan berbagai gimmick-nya. Mumpung banyak tawaran diskon dan hadiah, membeli rumah pada akhir tahun layak Anda agendakan.Sebelum membeli properti, sebaiknya periksa dulu perbankan yang menawarkan suku bunga rendah agar nilai angsurannya lebih ringan. Berikut ini data dari rumah.com tentang bank dengan tawaran suku bunga KPR rendah per Desember 2018.KPR dari Bank BTN bisa digunakan untuk pembelian rumah dari developer ataupun non-developer. Termasuk untuk cicilan rumah baru dan second, serta pembelian rumah siap huni (ready stock) atau belum jadi (indent), hingga take over kredit dari bank lain.“Saat ini, Bank BTN menawarkan program KPR dengan suku bunga tetap 7,25 persen untuk dua tahun pertama dan tetap 8,25 persen untuk tiga tahun,” ujar Senior Executive Vice President Non Subsidize & Consumer Lending Division PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Suryanti Agustinar.Bunga KPR BCA saat ini adalah fix 3 tahun dengan bunga 8,25 persen efektif. Minimal tenor 3 tahun sesuai masa fix dan bebas dari penalti untuk pelunasan dipercepat setelah masa fix berakhir.Suku bunga KPR yang ditawarkan adalah 7,75 persen efektif fixed 2 tahun pertama dan tiga tahun setelahnya. “Tenor hingga 25 tahun jadi cicilan akan menjadi lebih ringan di awal kredit dan disesuaikan dengan penghasilan,” ujar Direktur Bisnis Ritel BNI, Tambok P Setyawati.Melalui produk PermataKPR Bijak, nasabah bisa mendapatkan bunga Sistemnya, 75 persen dari saldo tabungan akan diperhitungkan sebagai pengurang pokok pinjaman dalam perhitungan bunga KPR.Sementara jika menggunakan KPR Reguler, calon nasabah bisa menikmati penawaran suku bunga tetap selama satu tahun sebesar 9,5 persen.Hanya sampai akhir bulan ini, KPR dari CIMB Niaga menghadirkan promo suku bunga 6,25 persen fixed tiga tahun tanpa hold dana. Simulasi berdasarkan Kalkulator KPR untuk rumah seharga Rp 300 juta dengan DP 20 persen dan tenor 10 tahun, maka cicilan per bulan yang akan dikenakan sekitar Rp 3,5 juta selama tiga tahun pertama.(LHE)