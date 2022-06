Pasar Properti Membaik, Modernland Bidik Kelas Atas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Masifnya pertumbuhan iklim bisnis di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, tak bisa dipungkiri membuat Jakarta mulai membutuhkan kawasan-kawasan Central Business Distric (CBD) baru.Salah satu wilayah yang didapuk untuk kawasan pengembangan CBD baru tersebut adalah area koridor timur Jakarta, mengingat kawasan ini memiliki fasilitas infrastruktur serta cadangan lahan yang sangat memungkinkan untuk pengembangan menjadi sebuah kawasan pusat bisnis baru.Kawasan Jakarta Garden City menjadi pintu gerbang bagi kawasan koridor timur Jakarta saat ini. Tak heran, jika jumlah investor global yang memilih Jakarta Garden City sebagai lokasi investasi mereka di Indonesia terus bertumbuh dalam kurun waktu lima tahun terakhir.PT Modernland Realty Tbk mengembangkan kluster Mahakam The Signature di Jakarta Garden City (JGC), Jakarta Timur. Prosesi peluncuran cluster Mahakam The Signature dilakukan bersamaan dengan peresmian rumah contoh. Proyek ini berada di cluster Mahakam tahap dua seluas 2,1 hektar. Sementara JGC seluas 370 hektar merupakan sebuah kawasan kota mandiri terpadu dimana telah bergabung investor ataupun tenant lokal hingga asing.Mahakam The Signature memiliki desain yang unik dan mengadopsi enam konsep yakni welcome sanitation, hygienic room on next door, cross ventilation design, open and vast room space, expand your house just like your dream, dan work anywhere with different atmosphere."Kami optimistis dapat meraih penjualan yang bagus karena kondisi pasar yang semakin membaik dan kluster ini juga menawarkan keunggulan yang akan memikat masyarakat untuk memiliki rumah di Jakarta, " kata Marketing & Sales Director Urban Development Modernland Kelvin O Lesmana dalam keterangan tertulis, Rabu, 22 Juni 2022.Hunian ini terdiri atas beberapa tipe, antara lain L5 Amethyst (5x15), L7 Beryl (7x15) dan rumah tipe L8 Crystal (8x15). Para penghuni juga dapat memanfaatkan Swimming Pool, Jogging Track, Children Playground, Garden, Yoga dan Outdoor Gym.Paska peluncuran perdananya, kluster Mahakam The Signature akan mengalami kenaikan harga mulai dari Rp1,9 miliar-an. Untuk mempermudah pembayaran melalui bank KPR, pembeli bisa memakai fasilitas KPR dari sembilan bank."Kami yakin bahwa sebelum akhir 2022, seluruh unit rumah di cluster Mahakam The Signature akan terjual habis," ujarnya.