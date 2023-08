Gandeng INPP, ITDC Kembangkan Kawasan Olahraga di Mandalika

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pengembang properti PT Indonesian Paradise Property Tbk (INPP) bekerja sama dengan perusahaan BUMN pariwisata Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) untuk mengembangkan kawasan olahraga baru di Mandalika, Nusa Tenggara Barat.Kerjasama ini merupakan langkah besar dalam mendukung pertumbuhan komunitas pemain padel, baik di Indonesia maupun internasional, serta memberikan dorongan positif terhadap pengembangan sektor pariwisata.Direktur Utama ITDC Ari Respati mengatakan dalam upaya mendukung komunitas pemain padel yang sedang berkembang, pihaknya berkomitmen untuk mengembangkan dua kompleks padel bertaraf internasional di The Nusa Dua dan The Mandalika."Dengan fasilitas modern dan berstandar internasional, kompleks lapangan padel ini diharapkan menjadi pusat kegiatan olahraga bagi semua kalangan, mulai dari pemula hingga para profesional," kata Ari dalam keterangan tertulis, Kamis, 24 Agustus 2023.Pengembangan kompleks lapangan padel di dua kawasan yang dikelola ITDC ini, memiliki tujuan untuk memberikan fasilitas yang nyaman dan berkualitas bagi komunitas pemain padel yang terus tumbuh di Indonesia sehingga dapat mendorong dan menghasilkan atlet-atlet padel berbakat.Pengembangan ini merupakan bagian integral dari rencana ITDC untuk menjadikan The Nusa Dua dan The Mandalika sebagai destinasi pariwisata yang menarik bagi seluruh wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara."Dengan adanya fasilitas padel bertaraf internasional, tentunya dapat menambah value kawasan The Nusa Dua dan The Mandalika sebagai kawasan kelas dunia. Sejalan dengan keinginan untuk meningkatkan pariwisata di kedua lokasi tersebut, ITDC bekerja sama dengan INPP," jelas dia.Presiden Direktur dan CEO INPP Anthony Prabowo Susilo menjelaskan bahwa Paradise Indonesia terus mendukung perkembangan destinasi pariwisata di seluruh nusantara, sejalan dengan program-program dan inisiatif yang diluncurkan oleh Pemerintah."Kami memandang kerjasama ini sangat relevan dengan portofolio dan komitmen dari misi kami untuk mengembangkan destinasi gaya hidup ikonik yang membentuk interaksi sosial masyarakat dan memperkaya komunitas," ungkap Anthony.“Dengan semangat optimisme, kami berharap bahwa pengembangan fasilitas kompleks lapangan padel tenis di kawasan The Nusa Dua dan The Mandalika akan menjadi tonggak penting dalam memajukan olahraga padel dan sektor pariwisata nasional.