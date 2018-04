Pesawat 'Star Trek' Parkir di Tengah Hutan

: Selama beberapa dekade Zaha Hadid memukau dunia dengan rancangan bangunan-bangunan yang out of the box. Kreasi arsitek wanita kelahiran Libanon tersebut selain elegan juga menonjolkan kekuatan alam.Walau sudah berpulang dua tahun lalu, proyek-proyeknya di berbagai negara tetap berjalan. Salah satu yang baru saja selesai adalah sebuah 'UFO' bernama Capital Hill Residence di Rusia.Berbeda dengan proyek lainnya yang berada perkotaan, Capital Hill Residence yang bergaya neo-futiristik ini berdiri di tengah hutan pinus kawasan Barvikha di pinggiran kota Moskow. Pemilik rumah seluas total 36 ribu meter persegi ini adalah seorang pengusaha real estate Rusia, Vladislav Doronin."Saya bertemu almarhumah di London, sekitar 12 tahun lalu. Kami berdiskusi tentang seni dan desain. Ini dia arsitek yang sesuai visinya dengan rumah impian saya," kata Vladislav Doronin seperti dilansir Architecture Digest , Senin (9/4/2018).Obrolan berlanjut menjadi kontrak untuk mendisain rumah. Gambar rancangan pun Zaha Hadid ajukan kepada klien barunya yang kaya raya tersebut. Sebuah rumah yang bila dilihat dari atas akan lebih mirip pesawat Star Trek yang sedang parkir di tengah hutan.Bangunan yang sebagiannya tertanam di lereng bukit ini punya karakter kuat dan terkesan sangat modern. Rumah ini dirancang secara vertikal yang terdiri empat lantai dengan pondasi beton.Bagian utama rumah berada di lantai teratas yang berjarak lebih dari 20 meter dari permukaan tanah. Kamar tidur hanya bisa diakses menggunakan lift. Lantai pertama akan diisi dengan kamar anak-anak, kamar tamu dan perpustakaan.Lantai dasarnya dirancang sebagai ruang istirahat. Ruang makannya mampu menampung belasan orang sekaligus. Bagian lain rumah terdapat kolam renang, spa, pusat kebugaran, taman dan bar.Sama seperti gedung-gedung pencakar langit yang dibangun Zaha Hadid di seluruh dunia, Capital Hill Residence mampu menampilkan pemandangan 360 derajat.(LHE)