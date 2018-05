Sudirman-Ida Tak ada Persiapan Khusus di Debat II Pilgub Jateng

Debat putaran kedua Pilgub Jateng digelar Kamis, 3 Mei 2018 malam ini. Pasangan calon gubernur Jateng nomor urut dua, Sudirman Said-Ida Fauziyah mengaku tidak memiliki persiapan khusus.Sudirman dan Ida tiba bersama rombongan di Best Western Hotel, Solo Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah sekitar pukul 18.30 WIB. Mereka mengenakan busana batik."Sama saja dengan debat pertama," ungkap Ida Fauziyah di Sukoharjo, Kamis, 3 Mei 2018.Hanya saja, Ida mengaku datang lebih awal di Kota Bengawan. Tujuannya agar mereka lebih rileks menghadapi debat."Tadi datang agak siangan, biar rileks sambil menikmati Solo," imbuh Ida.Senada dengan Ida, Sudirman Said pun mengaku tidak memiliki kesiapan khusus. "Persiapannya jaga kesehatan saja," singkat dia.Adapun debat II Pilgub Jateng yang dilaksanakan di Best Western, Solo Baru, Sukoharjo bakal mengusung tema 'Pelayanan Publik dan Perekonomian'. Debat yang dimulai pada 19.30 WIB nanti akan terbagi dalam enam segmen.(LDS)