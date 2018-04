Ridwan Kamil Adopsi Program Little Bandung di Jabar

Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akan mengadopsi program Kota Bandung untuk meningkatkan dan menyejahterakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Little West Javaakan menjadi salah satu program unggulan pasangan Ridwan Kamil=Uu Ruzhanul Ulum (Rindu).Program Little Bandung dinilai telah berhasil meningkatkan produksi para pelaku UMKM. Sejumlah produk telah dipasarkan di beberapa negara baik Asia, Eropa, Amerika Latin.Hal itu yang menjadi dasar agar produk-produk UMKM di Jabar bisa hadir di berbagai negara."Kalau jadi Gubernur, Little Bandungditeruskan tidak hanya produk Kota Bandung, tapi akan se-Jawa Barat atau Little West Java," kata Emil saat membuka acara pameran komunitas kerajinan di Click Square, Jalan Naripan, Kota Bandung, Sabtu, 7 April 2018.Saat ini sebanyak 50 komunitas kerajinan dari area Bandung Raya yang telah siap untuk memberikan pelatihan ke pelaku UMKM se-Jawa Barat. Terutama untuk memberikan nilai tambah ke produk yang dihasilkan."Hobi bisa menghasilkan sebuah rupiah, kesejahteraan dengan cara memberikan ilmunya," sambungnya.Emil pun berjanji akan memastikan untuk pemasaran produk UMKM yang ada di Jabar agar bisa bersaing dengan berbagai produk di luar negeri. Emil menilai Jabar memiliki jumlah UMKM yang sangat banyak namun masih terkendala dari sisi pemasaran."Karena salah satu kesalahan di marketing. Dan negara nanti Insyaallah turun memastikan produk rakyat ini marketingnya dibantu," tegas cagub nomor urut 1 ini.(SUR)